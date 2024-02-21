快訊

桌球世團賽／鄭怡靜獨拿2點勝印度 台灣女團獲巴黎奧運資格

陸生還漁民控船遭撞翻 海巡揪疑點喊「不單純」：2人複訊時沒意見

明起變天！高溫驟降北部下探「1字頭」 這日冷氣團報到恐跌破10度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚人績效！歷代緝毒犬自97年以來 「聞出」12公噸毒品

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導

緝毒犬養成不易，必須天賦加上努力，是政府緝毒工作的重要夥伴，財政部關務署統計，緝毒犬自97年開始運作以來至今年1月，查獲毒品共1048件，毒品重量1萬2470.95公斤，其中111年查獲47件，毒品重量325.05公斤，112年則有42件，重量204.88公斤。

毒品零售以「公克」計價，國內為數不多的緝毒犬們靠著鼻子，斬獲1247萬950公克毒品，如果沒有厲害的緝毒犬與領犬員，這些毒品將流入黑市，對社會造成重大危害。

財政部關務署為照顧緝毒犬福祉，緝毒犬培訓中心每年定期舉辦動物保護及動物行為相關講座課程，完備犬隻培訓及照護專業素養，強調絕對不會隨便養，都會遵循專家指導。

113年講座課程，自3月起邀請國內動物行為專業獸醫師或學術機構學者擔任講座，內容涵蓋犬隻訓練原理、肢體語言辨識、各類減敏與反制約實作、個案探討及除役犬照護等，攜手動物行為專家，以犬隻行為理論基礎，結合實作訓練，解決犬隻培育發展問題，提升犬隻育訓效能，兼顧除役犬福祉。

近年動物行為研究已成為各國工作犬發展顯學，關務署表示，緝毒犬培訓中心建置15年來，承襲澳大利亞邊境執法署科學化基因育種制度，已建構犬隻培育、訓練、運用部署專業技術，目前有44名領犬員，42隻緝毒犬。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

歷代緝毒犬們靠著高超嗅覺，累計緝獲12公噸毒品。圖／關務署提供
歷代緝毒犬們靠著高超嗅覺，累計緝獲12公噸毒品。圖／關務署提供

毒品 獸醫師

延伸閱讀

車手黑吃黑私吞15萬元遭凌虐 警攻堅救人全移送法辦

高雄2男交易毒品起衝突 賣家亮刀遭買家奪刀殺傷

影／三峽男逆向飆騎機車！警追750公尺 他自撞飛摔毒品掉出

高市警查獲3男販毒 多虧1杯冰奶助攻

相關新聞

驚人績效！歷代緝毒犬「聞出」12公噸毒品

緝毒犬養成不易，必須天賦加上努力，是政府緝毒工作的重要夥伴，財政部關務署統計，緝毒犬自97年開始運作以來至今年1月，查獲...

車手黑吃黑私吞15萬元遭凌虐 警攻堅救人全移送法辦

一名31歲葉姓男子在詐騙集團擔任車手，於上月27日在桃園楊梅領取詐騙所得15萬元現金，要繳給詐騙集團，竟然黑吃黑捲款逃回...

南投警打獵中彈險成懸案！爆勘驗現場巧合助破案 死者1遺物成重要證物

南投謝姓警員與范姓表哥、詹姓兄弟上山打獵，謝員卻中彈身亡，同行3人串供滅證，遭檢警查出，事後詹兄坦承誤擊，今訊後依殺人、...

高雄2男交易毒品起衝突 賣家亮刀遭買家奪刀殺傷

高雄市鳳山區發生疑交易毒品起衝突，曹姓男子涉嫌向王姓男子買毒品，因價錢起爭執，見王亮刀，竟搶刀殺傷王。警方據報在場查獲毒...

影／埔里警休假打獵背後中彈亡 警今帶凶嫌模擬事發經過

南投埔里警分局謝姓警員與范姓表哥、詹姓兄弟上山打獵，謝背部中彈身亡，但3人企圖串供滅證；檢警昨晚突破范男心防，查出開槍的...

桃園男上門討債誤入圈套 被押到公墓毆打拍裸照還要百萬贖金

張姓男子密集向朱姓男子追討3年前的欠款，朱的多名友人認為張逼人太甚，決定給他教訓，去年10月下旬某夜邀張至朱男位於新屋區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。