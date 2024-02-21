驚人績效！歷代緝毒犬自97年以來 「聞出」12公噸毒品

緝毒犬養成不易，必須天賦加上努力，是政府緝毒工作的重要夥伴，財政部關務署統計，緝毒犬自97年開始運作以來至今年1月，查獲毒品共1048件，毒品重量1萬2470.95公斤，其中111年查獲47件，毒品重量325.05公斤，112年則有42件，重量204.88公斤。

毒品零售以「公克」計價，國內為數不多的緝毒犬們靠著鼻子，斬獲1247萬950公克毒品，如果沒有厲害的緝毒犬與領犬員，這些毒品將流入黑市，對社會造成重大危害。

財政部關務署為照顧緝毒犬福祉，緝毒犬培訓中心每年定期舉辦動物保護及動物行為相關講座課程，完備犬隻培訓及照護專業素養，強調絕對不會隨便養，都會遵循專家指導。

113年講座課程，自3月起邀請國內動物行為專業獸醫師或學術機構學者擔任講座，內容涵蓋犬隻訓練原理、肢體語言辨識、各類減敏與反制約實作、個案探討及除役犬照護等，攜手動物行為專家，以犬隻行為理論基礎，結合實作訓練，解決犬隻培育發展問題，提升犬隻育訓效能，兼顧除役犬福祉。

近年動物行為研究已成為各國工作犬發展顯學，關務署表示，緝毒犬培訓中心建置15年來，承襲澳大利亞邊境執法署科學化基因育種制度，已建構犬隻培育、訓練、運用部署專業技術，目前有44名領犬員，42隻緝毒犬。

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