桃園男上門討債誤入圈套 被押到公墓毆打拍裸照還要百萬贖金

張姓男子密集向朱姓男子追討3年前的欠款，朱的多名友人認為張逼人太甚，決定給他教訓，去年10月下旬某夜邀張至朱男位於新屋區住處，張、簡入屋即遭10餘人挾持毆打，再押至公墓修理、拍裸照，向2人各要求百萬贖金，直到翌日清晨警方據報到場救人，結束7小時驚魂。桃園地檢署偵結，將朱某等6人依擄人勒贖罪嫌起訴。

起訴指出，24歲朱某自2021年起即積欠張男債務，張於去年間連連追討，朱的何姓遠親得知，認為張太過分，便與陳友、朱等商討，計畫邀張到新屋來，先挾持他並要求籌款贖回；張果然於去年10月28日晚間10點赴約，同行還有簡、夏及邱姓男子，簡隨張進屋協商，另2人在外等候，朱某一方的游、曹、李及多人也在外埋伏等屋內陳男發動手擄人訊號。

張與朱某一方商談未久，陳男即藉故動怒並用力拍桌，隨即關門挾持張、簡，屋外埋伏人衝出企圖挾持夏、邱，2人見狀駕車逃離時，一度遭朱方以砸毀駕駛座玻璃等砸車方式試圖攔阻，邱幸而仍駕車逃離。

張、簡2人被關押在朱某屋內，先由何、林、游、陳等多人徒手或持球棒、空氣槍毆打，見夏、邱脫逃此處不能久待，便以膠帶將張、簡眼睛矇住，強押至龜山第一公墓，而何某命李某守候半山腰，見警車上山立刻通報。

10月29日清晨，張、簡被押至公墓，留下看手的何、林、游及曹姓等人分別徒手或以空氣槍及球棒毆打簡，還用香菸燙他，張男除有頭皮撕裂傷、鈍傷合併腦震盪外，身體各處也有大小不等擦挫傷，2人還被逼拍裸照，要求各自支付百萬元贖款，後經討價還價，2人贖款降為合計30萬元。

張立刻聯繫妻子及親友籌錢，期間，李回報疑似警車上山，何、林、游及曹分別看守張、簡；楊梅警方據報，當日清晨5點衝到龜山公墓救人，並先後逮捕李、何、林、游、曹，當場扣得球棒3支、空氣槍1把等贓證物，全案經張、簡提告。