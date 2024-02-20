高市警查獲3男販毒 多虧1杯冰奶助攻

王姓男子當「小蜜蜂」涉嫌負責送毒品，因喝冰奶拉肚子，警方在他如廁後逮人。記者林保光／翻攝

高雄市刑警大隊追查販毒集團，發現販毒集團找「小蜜蜂」，24小時輪流運送毒品，因其中1名運毒男子喝了冰奶後鬧肚子，警方趁他到加油站如廁後圍上逮人，在車上搜出毒品，才陸續查獲集團分子。

據了解，高雄市刑警大隊偵二隊接獲線報，指販毒集團找人開車外送毒品、送貨到家，追尋這輛運毒轎車，查出王姓（38歲）、洪姓（42歲）2男子分班輪流開車涉嫌運毒。

1月30日警方找到這輛車的去向，得悉值夜班的洪姓男子剛在高雄市鳳山區交車給王姓男子，立即動員追車，不久得悉這輛車停在鳳山區某加油站，員警立即追去，卻見車不見人。

員警等候許久，發現王男從加油站廁所外出，立刻圍上查緝他，在轎車上搜出90包K他命、百餘包毒品咖啡包，共重600多公克，以及疑似販毒贓款40多萬元，立即逮捕王，才知道原來他因喝了1杯冰奶茶後鬧肚子，才在加油站如廁。