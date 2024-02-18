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影／台中少年KTV遭5煞砸頭 禍因「沒帶女伴」？警要查

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市何姓少年在昨天清晨6時許，在南屯一間KTV包廂內，遭5名惡煞持酒瓶攻擊，何耳、手指掛彩流血，警方到場調查時，五名涉案男子已離店，何男與友人證稱，當時涉案歹徒因衝進包廂內，因懷疑有人將其女伴帶走，「看到我沒女伴就被打」，警方將根據歹徒使用車輛，釐清案發經過。

第四警分局南屯所在昨天清晨6時許獲報，南屯區文心南路一家KTV有打架糾紛，警方到場調查，現場何姓少年（17歲）的右耳、右手指受傷流血，另名勸架的傅姓友人（19歲）則無明顯傷勢。

何與包廂內多名友人證稱，當時在KTV的105包廂內歡唱，突然有五名不認識的惡煞，從102包廂內衝進105包廂後，向何等人告知，因接獲來電，其女伴被105包廂的人帶走。

五煞逐一詢問105包廂的人後，因何「沒帶女伴」，就被認定是帶走102包廂女伴之人，而被帶去毆打，以酒瓶砸頭。

警方到場時，涉案的5名歹徒都已開車離開，何當下向警方告知，「誤會一場」，因此暫時先不提告，不過警方仍約何在今天下午前往派出所製作筆錄，也將根據歹徒使用的車輛，通知涉案人到案，以釐清案情。

台中市何姓少年昨天在KTV內遭五名歹徒毆打、酒瓶攻擊，有人將影片發布到網路社群，何手、耳掛彩。圖／摘自社會事新聞影音
台中市何姓少年昨天在KTV內遭五名歹徒毆打、酒瓶攻擊，有人將影片發布到網路社群，何手、耳掛彩。圖／摘自社會事新聞影音
台中市何姓少年昨天在KTV內遭五名歹徒毆打、酒瓶攻擊，有人將影片發布到網路社群，何手、耳掛彩。圖／摘自社會事新聞影音
台中市何姓少年昨天在KTV內遭五名歹徒毆打、酒瓶攻擊，有人將影片發布到網路社群，何手、耳掛彩。圖／摘自社會事新聞影音
台中市何姓少年昨天在KTV內遭五名歹徒毆打、酒瓶攻擊，何手、耳掛彩，警方據報到場。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓少年昨天在KTV內遭五名歹徒毆打、酒瓶攻擊，何手、耳掛彩，警方據報到場。記者陳宏睿／翻攝

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