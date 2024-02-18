林千又控偷包 富商男友送辦

被林千又指控竊盜，賴男昨到台北市中山分局說明，稱「那些東西都我送的，我只是拿走，之後會還」，警詢後將依竊盜等4項罪嫌將賴男函送台北地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝 藝人納豆前女友林千又指控賴姓富商男友闖入住處竊走愛馬仕名牌包，財損約五三九萬元，另於網路發表不實言論，涉及妨害名譽；台北市警中山分局昨天約談賴男到案，賴男供稱「那些東西都我送的，我只是拿走，之後會還」，詢後將依竊盜等五項罪名函送台北地檢署偵辦。

警方調查，林千又（卅二歲）前天向中山一派出所報案指出，她返回位在條通商圈的住處時，發現住家遭人翻弄，有十四個名牌包不翼而飛，懷疑是賴男（四十五歲）犯案。

林千又本月十五日在社群平台控訴，稱自己遭交往三年的富商男友毆打，PO出一系列傷勢照，並指控對方跑到家中偷走她所有名牌包，把她家都毀了，「四十歲大老闆，台積電供應商會幹這種事，我們法院見」，憤而提告。

警方調閱相關監視器，發現賴男先是空手進入林千又住處，離開時拖著一只行李箱搭車離去，因此約談他到案製作筆錄，他離開警所時面對大批媒體記者追問，拔腿狂奔一路衝上座車，搭車離開。

據了解，賴男供稱，林千又租屋處確實是以林女名義租下，但其實是兩人同居的地方，月租金五萬元；他會從林女家中帶走名牌包，是因兩人大吵一架，「那些東西都是我送的」，坦承有進入室內竊物。