影／車尾燈故障引警上前提醒 高雄男騎士慌張藏安毒
高雄63歲黃姓男騎士周四晚間行經大樹區中興街時，巡警發現他機車尾燈不亮，遂上前提醒，怎料，黃男神情詭異，員警隨口問「有沒有違禁品？」起初，黃男自信滿滿開車廂讓警查看，當查看口袋時，黃男明顯慌張，露出可疑夾鏈袋，經檢測為安非他命，當場被警送辦。
「你這樣晚上騎車，很危險！」九曲派出所巡警因黃男車尾燈損壞攔停提醒他，但見他眼神閃爍異常，一發現警方尾隨還刻意加速，因此，近一步詢問是否藏帶違禁品，黃男自信主動打開車廂讓員警檢查，但當警方詢問口袋是否有東西時，黃男伸入口袋，抽出一小截內襯，就想唬弄員警闖關。
員警認為黃男態度，明顯前後不一，便叫他動作放慢，把口袋露出一截的可疑物交出，經檢測，該夾鏈袋內結晶體（毛重約0.44克）呈現二級毒品安非他命反應，黃男見事跡敗露才對警坦白，警現場告知相關權利後，依黃‘違反毒品防制條例逮捕黃男移送偵辦。
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