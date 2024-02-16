離境斷點追查不易 南警示警詐團外籍車手增：聽說北部也不少

詐騙猖獗，台南時有車手落網，警方調查，近期詐騙集團開始聘用外籍人士當車手，以步行或騎乘YouBike到超商領款後離境，市警三分局小年夜在超商逮捕1名外籍車手，已被收押。

台南市警局第三分局今天告訴中央社，1名外籍男子2月8日下午2時許在安南區海佃路某家超商ATM多次提領現金，形跡可疑，店員立刻通報，警方趕往盤查，這名外籍男子持有金融卡是國內銀行發行，卻無法交代金融卡來源，且被搜出新台幣8萬元。

警方調查，這名30歲外籍男子是印度裔，來自於馬來西亞，1月31日入境，預定2月10日（大年初一）離境，以YouBike作為交通工具，曾到台南市永康區、仁德區、安南區等行政區超商提領。

警方拘提逮捕後，依詐欺罪嫌送辦，台南地檢署訊後向台南地方法院聲押獲准。

警方表示，近期台南出現不少外籍車手，以觀光名義來台旅遊，常以步行或騎乘YouBike到超商ATM提款後，以離台作為斷點，且因語言不通，不易遭警方盤查，待警方循線發現身分後，外籍車手早已離境，增加查緝難度。

以市警三分局為例，這名印度裔馬來西亞籍男子是三分局逮捕首名外籍車手；警方透露，詐騙集團聘用眾多外籍車手來台，追查不易，不僅南部耳聞，聽說北部也不少。

警方呼籲，外籍車手提款次數明顯增加，各金融機構、超商若發現外籍人士步行或騎乘YouBike多次提款，應立刻報警查處。