還沒詐騙就被捕！台、馬合作 吉隆坡逮4台籍男
馬來西亞媒體報導，武吉阿曼商業罪案調查局，16日舉行記者會，表示和台灣警方合作，1月底在吉隆坡民宅，以「涉嫌開設詐騙基地」逮捕4名台灣籍男子、馬國3男1女，4台男才抵達馬國兩天就被逮捕。
據了解，這項逮捕行動由刑事局電偵大隊、國際刑警科共同偵辦，台灣掌握嫌犯身分及入出境資料後，提供給馬國警方，由馬國警方實施逮捕行動，雙方協力逮捕犯嫌，目前由台中地檢署指揮偵辦，押解人犯返台時間積極協調中。
逮捕的4名台籍男子，有一對通緝犯，他們是38歲、32歲的陳姓兄弟檔，都有詐欺前科，在被發布通緝前出境。
馬國媒體指出，警方在嫌犯住處，搜出手機、護照文件和車輛，由於還沒有展開詐騙作業，目前被逮捕的台籍人士，被轉交給移民機構處置，
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