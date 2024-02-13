警持毒闖紅燈被抓 記2大過免職

台北市士林警分局社子派出所陳姓警員昨凌晨在北市騎機車紅燈右轉、闖紅燈，被路檢員警攔查，搜出一包安非他命，他坦承吸食及持有，警詢後依毒品罪嫌移送，檢方無保請回。士林分局召開考績會記二大過，報請警局免職，並追究相關人員考監責任。

警方調查，昨凌晨三點多，社子所警員四十二歲陳姓男子騎機車在延平北路紅燈右轉違規，又一路闖紅燈，大同警分局員警在場執行路檢，見狀在民生西路、迪化街口附近攔下陳，經同意搜索，從他身上查獲一包安非他命；他坦承涉毒，表明警職身分，被帶回偵詢。

陳坦承持有及吸食安非他命，稱近半年患有隱疾，用藥緩解不適，知道犯錯，非常懊悔。據了解，陳自一○三年特考班完訓後，派發士林分局芝山岩派出所，曾任內勤總務，因任職滿六年的「六年條款」調至社子派出所，平時出勤正常。

士林分局昨中午召開考績會，認為陳涉案情節重大，知法犯法，影響警譽甚巨，通過一次記二大過處分，報請警局予以免職。

士林分局說，陳所提身體不適及用藥情況，未能提出相關診斷證明書，且吸毒就是違法，依法送辦並斷然汰除，在市府核定前先予以停職處分，將追究相關人員考核監督不周責任，後續配合檢方偵辦，追查毒品來源。

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