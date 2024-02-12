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北市士林警騎車紅燈右轉 遭大同警查獲毒品送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市大同警分局員警今凌晨在轄內路檢時，見1機車騎士違規紅燈右轉，上前攔查發現，陳姓男子持有毒品安非他命，坦承持有、吸食外，自曝是士林分局警員，警詢後依違反毒品危害防制條例送辦，警方也火速清查，今午祭出兩大過免職處分。

警方調查，大同分局建成派出所員警今晨3時許在延平北路上執行臨檢，見42歲陳男騎乘機車違規紅燈右轉，追上前攔查，陳男同意搜索，被搜出安非他命一小包，坦承持有、吸食外，也承認自己的警職身分。

據悉，陳男自104年特考班完訓後，派發台北市士林分局芝山岩派出所，近年調派同分局社子派出所，平時執勤表現正常，但近半年身體微恙，陳男被逮後坦言用藥抗病，但自知犯錯、懊悔不已。

警方表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將陳員移送士林地檢署偵辦，所屬士林分局今緊急開人評會，午間確定向上報請市警局以兩大過免職處分，斷然汰除違法違紀員警，強調不庇縱、不掩飾態度配合偵辦，以維警譽。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

士林分局社子派出所陳姓警員遭查獲持有毒品安非他命。記者李隆揆／攝影
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北市 反毒 毒品

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