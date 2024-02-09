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陳沂遭毆案 拘提黑幫背景共犯

聯合報／ 記者李隆揆張宏業／台北報導

網紅陳沂遭當街痛毆案，警方逮捕有竹聯幫明仁會背景的共犯周暐承到案，檢方訊後命周男五萬元交保。記者李隆揆／攝影
網紅陳沂遭當街痛毆案，警方逮捕有竹聯幫明仁會背景的共犯周暐承到案，檢方訊後命周男五萬元交保。記者李隆揆／攝影
檢警偵辦網紅陳沂在街頭遭毆案，懷疑動手打人的男子黃國翔受人指使犯案，前晚拘提案發時同行的友人周暐承到案，台北地檢署複訊認為，周男與黃男相當熟識，且有竹聯幫明仁會複雜背景，案發當天的「勸架」有高度可能是自導自演，訊後依傷害罪命周男五萬元交保。

陳沂遭毆事件引發社會議論，松山分局前晚緊急搜索黃國翔文山區住處，昨天再搜索周暐承位於新北貢寮戶籍地，但兩個地點都「異常乾淨」，且扣案的兩支iPhone手機是全新的，裡面沒什麼內容，顯示案發前才剛購買，意圖製造斷點，研判整起事件是預謀犯案，正擴大調查幕後藏鏡人。

據了解，黃國翔與周暐承都年僅廿一歲，黃男有毒品前科，周男則有毒品、組織犯罪、妨害自由、傷害、妨害秩序五項前科，依照兩人「社會經驗」，周男的地位遠高於黃男，研判案發當天的角色應是在車上監軍，為規避查緝，才會下車故意勸架，佯裝和事佬。

檢警清查發現，陳沂是在二月五日下午四點在松山區住處附近遭黃國翔毆打，但案發當天上午十點多，黃國翔與周暐承就曾駕車到陳沂住處旁「看點」，手法與館長槍擊案如出一轍，檢察官蘇筠真認為兩人只是執行者，幕後應有影武者未現身，已指示警方溯源清查，釐清究竟是誰教唆買凶傷害陳沂。

周暐承前晚在西門町逛街逛到一半被拘捕，他昨天身穿帽T、運動外套、棉褲、夾腳拖鞋，被上銬帶出警局時「冷到發抖」，面對媒體詢問是否涉案、會不會覺得被冤枉？始終一言不發，模樣十分狼狽。

檢警分析，周暐承戶籍在貢寮，但卻經常大在台北地區活動，研判在北部應有其他住居所，正積極查訪實際地點。

傷害罪 戶籍 明仁會 毒品 竹聯幫 西門町 貢寮 陳沂

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