施暴陳沂疑有共犯...22歲男逛街到一半突遭逮 移送時僅穿拖鞋「冷到發抖」

檢警偵辦網紅陳沂遭毆案，懷疑涉嫌打人的黃姓男子外另有共犯，昨再拘捕案發時同行的周姓男子到案，周男依然否認犯案，警方詢後下午4時將周男依傷害罪移送台北地檢署複訊，媒體詢問有無涉案、是否覺得被冤枉，周男皆不回應，全案待調查釐清。

警方調查，39歲陳沂2月5日下午在台北市松山區住處附近，遭21歲黃男毆打狠踹，頭部擦挫傷提告，員警依傷害罪現行犯逮捕黃男並送辦，雖黃男稱因「認錯人」才打人，同行的22歲周男自稱只受黃男請托接送，不知黃男為何犯案，但檢警不排除整起傷害案另有共犯幕後策畫執行。

據悉，檢警清查發現，黃男曾涉毒品、傷害案，平時常在文山區活動，周男住居所雖於新北市貢寮區，但時常在台北市活動，除有竹聯幫明仁會背景，還曾涉妨害自由、組織犯罪等多起刑案，且案發當天上午10時許2人就曾駕車到陳沂住處旁「看點」，周男涉有重嫌。

警方昨晚8時許持拘票在萬華將正在逛街的周男查緝到案，今早也到周男住居所搜索，但周男維持說法、堅稱案發前黃男在他車上飲酒，他則在車上睡覺，否認涉案。