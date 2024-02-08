屏東女助染毒男友販毒 刑期比他更重！檢察總長出手了

屏東謝姓女子與余姓男友15年多前同居期間，因三次協助余男交付海洛因給林姓、陳姓毒蟲，遭高雄警方查辦，法院一審判余男11年6月徒刑、謝女15年3月徒刑，謝不服判刑重於余男，上訴至三審，經檢察總長提非常上訴發回更審，近日高雄高分院判決出爐，謝女被判刑9年6月徒刑。全案仍可上訴。

一審判決指出，對於販毒一事，謝女矢口否認犯行，辯稱余男交付她轉交給林、陳二人的物品，她不根本不知道是什麼東西，而余男也表示，謝女只是在他的檳榔攤幫忙賣檳榔，有時幫忙照顧他弟弟的小孩，彼此之間是情侶關係，余男還說，交涉販毒或分裝毒品，都不會讓謝女看見。

但檢警查出，余男在自家三樓分裝毒品，包含謝女會活動的房間，且余男頻繁在2008年12月與藥腳電話溝通毒品買賣事宜，謝女也會接聽協助，甚至，經過濾電話內容，謝女能理解余男向藥腳互通毒品的「特殊術語」。

此外，謝女辯稱，只交付余男指示的物品給余友人，並未實際收款，但這個說法與林、陳二人證詞不符。經查，謝女在12月中旬有協助販毒情事，量非多，余收款金額僅1萬4000元，且余供出鄭姓上游，不過，鄭已死亡，無從證實。

屏東地方院宣判，余男11年半徒刑，謝女15年3月徒刑；不過，謝女堅稱並未販毒，認判刑過重，甚至重於主導販毒的余男，提出上訴。

雖本案經三審，謝女被判5年3月徒刑一度定讞，但經檢察總長邢泰釗依司法院憲法法庭112年度憲判字第13號判決，向最高法院提起非常上訴，認不符憲法罪刑相當原則，最高法院發回高高分二審，近日判決出爐。

高高分合議庭審酌，謝女雖已自白共同販賣第一級毒品罪，3次交付毒品給林、陳二人，參與程度輕微，無不法獲益，且犯行短暫集中在2008年12月中旬，卻遭受比余男更重刑罰；高高分考量謝女仍有回歸社會必要性，參酌刑法第51條規定所採限制加重原則，依此判刑。

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