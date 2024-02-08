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與毆打陳沂黃男「案發前行跡重疊」 警拘提同行者…他辯勸架

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影／與毆打陳沂黃男「案發前行跡重疊」 警拘提同行者...他辯勸架

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

網紅陳沂日前遭黃男當街毆打，檢警清查懷疑有幕後影武者，昨晚拘提案發時與黃男同行的周姓男子，警詢後將依傷害罪嫌將周男移送台北地檢署偵辦。

警方調查，39歲女網紅陳沂2月5日下午4時許從住家外出，步行在台北市松山區長安東路二段上，遭21歲黃男靠近搭訕，揮數拳毆打並出腳狠踹，經民眾攔阻才脫困，逃入一旁的中崙消防分隊。

員警獲報到場，黃男渾身酒氣，持續咆哮並試圖追進消防隊，衝撞員警遭施以保護管束，陳沂驗傷後提告，員警依現行犯逮捕黃男，詢後依傷害罪嫌送辦。

雖黃男供稱「認錯人」，同行友人22歲周男也稱，應黃男要求，駕車載送黃男「但不知他要幹嘛」，但陳沂指出黃男犯案前曾詢問「你是陳沂嗎？可以跟你拍照嗎？」不可能是認錯人，警方不排除是預謀犯案。

據悉，黃男曾涉毒品案，平時較常在文山區活動，檢警清查後意外發現周男有竹聯幫明仁會背景，且案發前與黃男行跡高度重疊，可能共同參與犯案，警方持續追查，昨晚8時許持搜索票、拘票在萬華區將正在逛街的周男查緝到案。

周男到案維持原供述，稱駕車載送黃男到其指定地點，黃男在車上飲酒，周則在車上睡覺，後來發現黃男下車傷人，周也下車勸架，否認有涉案；警方表示，詢後預計今午4時許，將依傷害罪嫌將周男移送台北地檢署偵辦。

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周男（紅圈）到案維持原供述，稱駕車載送黃男到其指定地點，黃男在車上飲酒，周則在車上睡覺，後來發現黃男下車傷人，周也下車勸架，否認有涉案。記者李隆揆／翻攝
周男（紅圈）到案維持原供述，稱駕車載送黃男到其指定地點，黃男在車上飲酒，周則在車上睡覺，後來發現黃男下車傷人，周也下車勸架，否認有涉案。記者李隆揆／翻攝

傷害罪 陳沂

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