男子缺錢想賣改造槍變現 竹市警埋伏逮人送辦
新竹市陳姓男子疑缺錢花用想將非法持有改造槍枝賣出換現金，相約1名男子交易時遭跟監多日的員警發現，立即上前逮人，當場查獲改造霰彈槍、手槍與子彈，2嫌依法送辦。
新竹市警察局第三分局今天發布新聞稿表示，偵查隊員跟監埋伏有毒品前科的陳男多日，日前看到陳男在租屋處附近土地公廟前正與1名男子坐在1輛自小客車內行跡可疑，埋伏員警立刻上前查緝。
警方指出，偵查隊員在車內起獲1把土製滾輪式霰彈槍、霰彈5顆，另於陳男腰間起獲改造手槍1把及子彈1顆。
陳男供稱，年關將近急需用錢，希望將槍枝以新台幣10萬元質押他人，因此聯繫1名有在做典當工作的男子面交，未料2人還沒取得協議就遭警方查獲，詢後將全案依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，將2嫌報請新竹地檢署偵辦。
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