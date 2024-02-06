影／雲林破獲火力強大的詐騙集團 起出4把手槍百餘發子彈

雲林地檢署去年底查獲1名詐騙集團車手，認為該集團組織不單純，即由檢察官指揮雲林、台南、新竹及新北展開溯源追查，陸續在各地查獲詐騙成員，昨天更在雲林東勢鄉丁姓主嫌的住處起出4把槍和子彈與現金、帳冊等證物，該集團詐騙遍布全國，數十人受害，不法所得達上千萬元，丁姓主嫌等3人今天複訊後聲押獲准。

雲林地檢署檢察官羅昀渝於去年11月間，在雲林緝獲假投資真詐騙的程姓車手，發現被害人多達數十人遭詐騙，詐騙金額高達上千萬元，即著手深入追查，因該集團詐騙範圍遍布全國，甚至利用國際電信網路系統犯案，檢察官即指揮刑事局國際刑警科、雲林台西分局、北港分局及台南、新北、新竹警方，兵分多路展開追查。

經蒐證、溯源調查，從上月初起循線分別緝獲負賣收購人頭帳戶的丁姓「收水」（收錢的人）及林姓車手主管，再一路追查，終於上月29日逮捕該集團的丁姓首腦，並在雲林縣東勢鄉疑為該集團總部的住屋執行搜索時，更意外發現該集團擁有強大火力。

警方從丁的住處查獲克拉克手槍2把、仿金牛座改造手槍2把、子彈107顆、現金50萬元、電腦、行動電話、帳冊及借據等物品。案經檢察官偵訊，丁嫌等人坦承詐騙並擁有槍彈，槍械是擔心遭黑吃黑用來防衛的，並未用來犯案。

檢察官認為丁嫌等人涉及加重詐欺、組織犯罪條例及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，兩天來陸續向雲林地方法院聲請羈押丁姓主嫌及程姓、林姓等成員獲准，另一名丁姓嫌犯則被檢察官諭令5萬元交保。檢警將持續追查槍枝來源並是否用來不法討債。