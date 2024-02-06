高雄男超商前遇警心虛 「這東西」露餡招計程車想落跑

高雄上周六63歲吳姓男子戴著安全帽在大樹區某超商外徘徊，仁武分局九曲派出所巡警路過，發現吳男舉止可疑未進超商購物，遂上前盤查，吳一開始假意配合，掏出口袋菸盒時，一支殘留白色粉末的吸管露餡，吳當下招計程車想逃，被員警攔阻，只好將口袋一包海洛因交出，被依毒品罪送辦。

上周六下午1時許，仁武分局巡警至大樹某超商內欲簽巡邏簿時，發現在門口處舉止可疑的吳男，警方上前關心，吳男竟開始手抖，還支吾其詞明顯心虛。

當員警詢問他身上是否藏有違禁品，吳男先是假裝配合，隨手掏出口袋的菸盒、打火機，以及一支殘有白色粉末之吸管及生理食鹽水，還慌張地隨手招了計程車，想立即落跑。

警方見狀趕緊攔阻，發現吳男胸前口袋疑有一包可疑白色物體，吳男見紙包不住火，最後將口袋內毒品主動交付。

經警現場初步檢測，該白色粉末為一級毒品海洛因（毛重約3.9公克），全案訊問依違反毒品危害防制條例送辦。

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