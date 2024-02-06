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影／三重男重操舊業販槍毒 警驚見十幾尊雕像…矮櫃疑似養小鬼

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名有販毒、改造槍枝前科的34歲許姓男子，被發現疑似重操舊業，警方蒐證後2日下午持搜索票前往查緝，在許男住處查扣2把改造手槍、86.7公克K他命等證物，甚至發現他在櫃子裡供奉不明雕像，疑似養小鬼。

三重警分局厚德派出所接獲情資，指稱仁興街某公寓有人販賣毒品和槍枝，蒐證鎖定有相關前科記錄的許姓男子，2日下午4時30分持搜索票前往按門鈴，趁許男開門之際衝進屋內搜索。

員警在臥室共查獲改造手槍2把、子彈9顆、K他命3包共86.7公克、K菸2支、K盤等證物，還發現房間角落矮櫃裡供奉1尊大的、十幾尊小的不知名雕，疑似養小鬼。警詢後將許男依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後交保候傳。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在許姓男子房間搜出K他命3包共86.7公克、K菸2支等證物。記者林昭彰／翻攝
警方在許姓男子房間搜出K他命3包共86.7公克、K菸2支等證物。記者林昭彰／翻攝
警方在許姓男子房間搜出毒品和改造槍枝，還發現矮櫃裡面有十幾尊不明雕像，疑似養小鬼。記者林昭彰／翻攝
警方在許姓男子房間搜出毒品和改造槍枝，還發現矮櫃裡面有十幾尊不明雕像，疑似養小鬼。記者林昭彰／翻攝
警方懷疑許姓男子販賣毒品、槍枝，在他房間搜出改造手槍2把、子彈9顆等證物。記者林昭彰／翻攝
警方懷疑許姓男子販賣毒品、槍枝，在他房間搜出改造手槍2把、子彈9顆等證物。記者林昭彰／翻攝

新北 槍枝 毒品

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