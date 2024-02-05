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影／假冒分析師楊應超騙投資3千萬 竹聯幫拘禁3人頭洗錢

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫太極堂台南分會長呂姓男子涉嫌組水房及車手集團，替假冒外資分析師楊應超的股票假投資詐騙集團轉帳及提領贓款，拘禁3名提供人頭帳戶者，半年向51人騙走3千萬元。刑事局查獲呂等18人依詐欺等罪移送，檢方聲押呂等3人獲准，命其他人5至10萬元交保。

警方調查，詐團在柬埔寨設機房，去年2月起假冒外資分析師楊應超在臉書刊登股票投資廣告，誘使被害人加入LINE投資群組及下載投資APP，匯款至銀行人頭戶；31歲呂姓男子指揮水房成員上網轉帳4層，派車手臨櫃提領，購買泰達幣洗錢。

詐團以高報酬工作、輕鬆借貸徵才，去年2至4月3名無業男子求職提供人頭戶，由4名控員拘禁在台北、新北、桃園市的飯店、汽車旅館，帶往銀行開戶及辦理約定轉帳，分別控制5至7天。警方清查，3名人頭共提供約7個帳戶，均列犯嫌，其中20歲鍾姓男子被車手26歲沈姓男子開車載至銀行，臨櫃提領150萬元。

刑事局偵九大隊第三隊追查車手、人頭及水房成員，去年7至8月4波行動，拘提呂等13人，截至10月陸續借詢因詐欺、毒品等案在監服刑5人。呂否認犯案，但有犯嫌坦承轉帳及提領贓款，抽取贓款百分之40，警方查扣手機在Telegram發現呂涉嫌指揮。

3名人頭均稱不知是詐欺。鍾坦承提領，稱獲10萬元報酬；另2人稱未提領，57歲男子稱獲7萬8千元報酬，24歲男子稱未獲報酬還遭上手銬及徒手毆打，警方暫未查出暴力事證。

警方清查，51被騙3千萬元，多為退休人士，其中1名中年男子被騙430萬元最多。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，隨案解送13人，檢方聲押呂、沈、鍾獲准。

竹聯幫太極堂台南分會長呂姓男子涉嫌組水房及車手集團，替假冒外資分析師楊應超的股票假投資詐騙集團轉帳及提領贓款，向51人騙走3千萬元。記者李奕昕／翻攝
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