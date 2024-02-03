疑似追撞前車…張善政夫妻國道驚傳車禍 妻子胸口痛、頭暈送醫救治
桃園市長張善政今天下午2時許開車載妻行經國道三號北上48.4K三段路段處，疑似追撞前車，張善政無礙、妻子胸口痛、頭暈，救護車緊急協助送往土城長庚醫院救治，幸無大礙，肇因待查。
據了解，桃園市長張善政今天下午2時許開車載著妻子，福爾摩沙高速公路北上直行，途中行經國道三號北上48.4K處三峽路段，與另車發生碰撞，張善政沒有受傷，他妻子胸口痛、頭暈，緊急送醫急救，並無大礙。雙方沒有酒駕，事故原因待查。
桃園市新聞處表示，巿長今天下午自己開車與妻子準備回新北新店老家打掃，途中在國道3號三鶯、土城段發生車禍，造成腳部輕微擦傷，妻子則有胸悶情況，目前已送醫治療，事故後續由國道警方處理。事故發生後，雙方除了車損，巿長夫妻兩人輕傷，並無大礙，感謝外界關心市，相關事故原因以警方說法為準。
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