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國道出車禍！張善政夫妻傷勢曝光 愛妻胸痛、頭暈急送醫

疑似追撞前車…張善政夫妻國道驚傳車禍 妻子胸口痛、頭暈送醫救治

聯合報／ 記者曾伯愷陳俊智／新北即時報導

桃園市長張善政（右）與妻子張琦雅（左）傳在國道發生車禍。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
桃園市長張善政（右）與妻子張琦雅（左）傳在國道發生車禍。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

桃園市長張善政今天下午2時許開車載妻行經國道三號北上48.4K三段路段處，疑似追撞前車，張善政無礙、妻子胸口痛、頭暈，救護車緊急協助送往土城長庚醫院救治，幸無大礙，肇因待查。

據了解，桃園市長張善政今天下午2時許開車載著妻子，福爾摩沙高速公路北上直行，途中行經國道三號北上48.4K處三峽路段，與另車發生碰撞，張善政沒有受傷，他妻子胸口痛、頭暈，緊急送醫急救，並無大礙。雙方沒有酒駕，事故原因待查。

桃園市新聞處表示，巿長今天下午自己開車與妻子準備回新北新店老家打掃，途中在國道3號三鶯、土城段發生車禍，造成腳部輕微擦傷，妻子則有胸悶情況，目前已送醫治療，事故後續由國道警方處理。事故發生後，雙方除了車損，巿長夫妻兩人輕傷，並無大礙，感謝外界關心市，相關事故原因以警方說法為準。

國道 張善政 高速公路

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