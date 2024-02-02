虛幣商涉嫌聯手境外詐團行騙　逾40人遭詐財損達5000萬

虛擬貨幣商「金牛百匯」涉嫌勾結境外詐騙機房，將被害人的虛幣轉入詐團虛擬錢包，警方初查有逾40人受騙，總財損達5000萬元，刑事局今宣布破案，已逮捕幣商汪姓母子檔、員工等18人，依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌送辦。

警方調查，境外詐團機房人員在LINE上以俊男美女照片搭訕網友，遇到單身男女就發動戀愛攻勢，對單身女子自稱是外國軍官、聯合國官員等，不斷噓寒問暖，甚至親暱稱呼被害人「親愛的」、「老婆」等，誘使被害人走心動情，待時機成熟後再佯稱患病、受困外地等，請求被害人到汪姓母子檔經營的「金牛百匯」購買虛擬貨幣，匯款救人。

「金牛百匯」在全台有5間實體店面，被害人上門後，店員會協助被害人開設虛擬錢包、購買虛擬貨幣，再暗中將被害人虛幣轉入詐團虛擬錢包，洗錢牟利，初查已至少40人受害，總財損達5000萬元。

專案人員1月24日同步搜索「金牛百匯」旗下5家店面，逮捕汪姓母子檔、店長、幹部及員工等18人，查扣現金2600萬餘元、保時捷車輛1部、虛擬貨幣USDT泰達幣2萬3912顆（約74萬元）、保險箱等證物，詢後依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。