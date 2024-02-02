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虛幣商涉嫌聯手境外詐團行騙　逾40人遭詐財損達5000萬

聯合報／ 記者廖炳棋李隆揆／台北即時報導

虛擬貨幣商「金牛百匯」涉嫌勾結境外詐騙機房，將被害人的虛幣轉入詐團虛擬錢包，警方初查有逾40人受騙，總財損達5000萬元，刑事局今宣布破案，已逮捕幣商汪姓母子檔、員工等18人，依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌送辦。

警方調查，境外詐團機房人員在LINE上以俊男美女照片搭訕網友，遇到單身男女就發動戀愛攻勢，對單身女子自稱是外國軍官、聯合國官員等，不斷噓寒問暖，甚至親暱稱呼被害人「親愛的」、「老婆」等，誘使被害人走心動情，待時機成熟後再佯稱患病、受困外地等，請求被害人到汪姓母子檔經營的「金牛百匯」購買虛擬貨幣，匯款救人。

「金牛百匯」在全台有5間實體店面，被害人上門後，店員會協助被害人開設虛擬錢包、購買虛擬貨幣，再暗中將被害人虛幣轉入詐團虛擬錢包，洗錢牟利，初查已至少40人受害，總財損達5000萬元。

專案人員1月24日同步搜索「金牛百匯」旗下5家店面，逮捕汪姓母子檔、店長、幹部及員工等18人，查扣現金2600萬餘元、保時捷車輛1部、虛擬貨幣USDT泰達幣2萬3912顆（約74萬元）、保險箱等證物，詢後依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

據悉，汪姓母子檔落網否認與詐團機房合作行騙，稱僅單純經營虛擬貨幣交易，檢方複訊後聲押2人，令陳姓店長及陳姓幹部分別以40萬、80萬元交保，其餘員工無保請回，持續清查其餘共犯及有無其他被害人。

專案人員1月24日同步搜索「金牛百匯」旗下5家店面，逮捕汪姓母子檔、店長、幹部及員工等18人，查扣現金2600萬餘元、保時捷車輛1部、虛擬貨幣USDT泰達幣2萬3912顆（約74萬元）、保險箱等證物。記者李隆揆／翻攝
專案人員1月24日同步搜索「金牛百匯」旗下5家店面，逮捕汪姓母子檔、店長、幹部及員工等18人，查扣現金2600萬餘元、保時捷車輛1部、虛擬貨幣USDT泰達幣2萬3912顆（約74萬元）、保險箱等證物。記者李隆揆／翻攝
警方調查，境外詐團機房人員在LINE上以俊男美女照片搭訕網友，遇到單身男女就發動戀愛攻勢，對單身女子自稱是外國軍官、聯合國官員等，不斷噓寒問暖，甚至親暱稱呼被害人「親愛的」、「老婆」等，誘使被害人走心動情，待時機成熟後再佯稱患病、受困外地等，請求被害人到汪姓母子檔經營的「金牛百匯」購買虛擬貨幣，匯款救人。記者李隆揆／翻攝
警方調查，境外詐團機房人員在LINE上以俊男美女照片搭訕網友，遇到單身男女就發動戀愛攻勢，對單身女子自稱是外國軍官、聯合國官員等，不斷噓寒問暖，甚至親暱稱呼被害人「親愛的」、「老婆」等，誘使被害人走心動情，待時機成熟後再佯稱患病、受困外地等，請求被害人到汪姓母子檔經營的「金牛百匯」購買虛擬貨幣，匯款救人。記者李隆揆／翻攝
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單身 洗錢 虛擬貨幣

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