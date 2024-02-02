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高雄重要節日擴檢攔轎車 見可疑信封打開果然內有毒

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方昨晚起執行「加強重要節日安全維護工作」，設路檢哨盤查人車，發現涂姓男子車內有可疑信封，內藏毒品，逮捕涂男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警政署在今年春節前後，規畫2月1日至15日，執行「加強重要節日安全維護工作」，高雄市警新興分局昨晚以優勢警力，執行擴大臨檢，臨檢轄區舞廳、酒店等治安顧慮場所，並同步在臨檢場所附近規畫「封閉式路檢勤務」，攔查往來車輛。

昨晚11時40分許，警方在新興區七賢二路設哨臨檢可疑車輛，攔獲涂姓男子（24歲）的轎車，發覺車內疑有K他命味道，要求他受檢。

眼尖員警發現涂車內有可疑信封，疑裝毒品，要求他打開信封，果然發現內有毒品咖啡包及K他命，共23包，重百餘公克，立即逮捕他，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市警新興分局首日擴大臨檢，查獲涂姓男子（右）涉嫌藏毒。記者林保光／翻攝
高雄市警新興分局首日擴大臨檢，查獲涂姓男子（右）涉嫌藏毒。記者林保光／翻攝

反毒 毒品 臨檢

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