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影／烏日警防搶演練拍短片 「黑支」軋一角 義務演出還支援編攝

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日警分局為提醒民眾防搶意識，最近執行防搶演練，還特別邀請曾在電視劇「台灣龍捲風」飾演「黑支老大」的演員陳清達拍宣導短片。陳清達不僅義務參與，還支援了攝影和編劇，讓短片得以順利拍攝，警方感謝他的義行。

烏日警分局偵查隊長詹前祈說，因為恰好有隊上同仁和陳清達有交情，因此情商陳清達參演，陳也一口答應。因為陳有戲劇演出經驗，還特別帶來攝影和編劇，且都是義務性質。

防搶演練選在台中銀行烏日分行，陳清達扮演搶匪在街頭鬼鬼祟祟地尾隨1女性目標，並在銀行領完現金後，即遭陳行搶，警方迅速介入將陳逮捕。雖是演練，但陳清達是職業演員，演出格外逼真，也讓圍觀民眾叫好。影片花了兩天拍攝，將上網讓民眾觀看。

烏日分局說，春節將屆，民眾如欲提領大量現金，可向當地警察機關申請警力護鈔，以策安全。若遇搶奪案件，應保持冷靜，立即記下車號與歹徒逃逸路線，迅速撥打「110」報案專案，警民合作共同打擊犯罪。

台中市烏日警分局防搶演練，陳清達（左）扮演搶匪。圖／警方提供
台中市烏日警分局防搶演練，陳清達（左）扮演搶匪。圖／警方提供

老大 龍捲風

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