快訊

「立法院長罷免」登熱搜！現行法律規定曝 韓國瑜年薪成焦點

父母太有「夫妻相」！女兒好奇驗DNA 結果揭曉崩潰

MLB／卡洛爾4年前與媽媽被困停車場 響尾蛇派奪冠英雄來救援

影／BMW掛假車牌被警攔下 高雄男疑毒駕載吸毒女雙雙送法辦

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄27歲王姓男子前天上午駕駛BMW與28歲王姓女友人外出，行經大樹區台29線大坑路段時，因行車搖晃且車牌與車輛不符，遭巡警盤查，沒想到，車門一開散發毒品氣味@=，一查不僅藏有安非他命、K他命，還發現武士刀一把，王姓男女被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

「權利車是向朋友購買，已1年多。」王男支吾辯稱，但對於為何懸掛他車車牌，則回答不出來；警方盤查後續發現，車內散發毒品氣味，經查車內藏有毒品安非他命（毛重約0.28克）、愷他命（毛重約0.23克）及玻璃球吸食器等物。

此外，員警在王男後車廂一把武士刀，王男辯稱，平常有收藏刀刃的嗜好，只是為了防身，由於武士刀尚未開鋒，當下警方並未依違反槍砲彈藥刀械管制條例逮捕王男，不過，兩人狀似已吸毒，警方現場逮捕兩人，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查到男子BMW車上藏有毒品及武士刀一把。記者古和純／翻攝
警方查到男子BMW車上藏有毒品及武士刀一把。記者古和純／翻攝
警方查到男子BMW車上藏有毒品及武士刀一把。記者古和純／翻攝
警方查到男子BMW車上藏有毒品及武士刀一把。記者古和純／翻攝
警方查到男子BMW車上藏有毒品及武士刀一把。記者古和純／翻攝
警方查到男子BMW車上藏有毒品及武士刀一把。記者古和純／翻攝
警方查到男子BMW車上藏有毒品及武士刀一把。記者古和純／翻攝
警方查到男子BMW車上藏有毒品及武士刀一把。記者古和純／翻攝

反毒 毒品 氣味

延伸閱讀

紅髮艾德本周末高雄開唱 機場超寵粉畫面曝光

出手排了不買嗎？BMW Z4 M40i推手排Pure Impulse edition車型！

BMW M4小改款無預警登場 外觀小針美容 內裝更新動力提升！

毒駕不繳12萬元罰單！原本拿他沒轍 因繼承房屋查封立馬繳了

相關新聞

三男闖民宅亮槍押人談判？ 警遭衝撞開2槍 畫面曝光

鍾男向盧男借車發生車禍，盧質疑他車沒修好，昨天晚上帶兩友來到鍾男新北新莊住處談判。鍾男在浴室洗澡聽到嗆罵聲先報警。盧等3...

影／BMW掛假車牌被警攔下 高雄男疑毒駕載吸毒女雙雙送法辦

高雄27歲王姓男子前天上午駕駛BMW與28歲王姓女友人外出，行經大樹區台29線大坑路段時，因行車搖晃且車牌與車輛不符，遭...

春安工作起跑 蔣萬安陪同警方臨檢

農曆年節即將到來，「2024年加強重要節日安全維護工作」（俗稱春安工作）昨天晚間10時正式展開，台北市政府結合警察、社會...

台南大南門碑林遭潑液 涉案女子稱祈福

檢警偵辦台南中西區南門公園內「大南門碑林」遭潑溶液案，南市警第二分局專案小組調閱數百支監視器影像，鎖定台北市45歲戴姓女...

春安工作今晚啟動 蘆洲警分局實施第一波擴大臨檢

春安工作1日晚10時啟動，新北市蘆洲警分局安排第一波擴大臨檢勤務，針對轄內14處KTV、釣蝦場、棋牌社、撞球場、網咖等易...

影／自稱關公粉絲搭機來台參拜 馬來西亞女子運毒遭逮

一名馬來西亞籍C女自稱仰慕關公，以自由行名義搭機來台，卻在入境台灣前遭到關務署台北關及航警局發現在行李箱內夾藏毒品，開箱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。