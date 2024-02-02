影／BMW掛假車牌被警攔下 高雄男疑毒駕載吸毒女雙雙送法辦
高雄27歲王姓男子前天上午駕駛BMW與28歲王姓女友人外出，行經大樹區台29線大坑路段時，因行車搖晃且車牌與車輛不符，遭巡警盤查，沒想到，車門一開散發毒品氣味@=，一查不僅藏有安非他命、K他命，還發現武士刀一把，王姓男女被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。
「權利車是向朋友購買，已1年多。」王男支吾辯稱，但對於為何懸掛他車車牌，則回答不出來；警方盤查後續發現，車內散發毒品氣味，經查車內藏有毒品安非他命（毛重約0.28克）、愷他命（毛重約0.23克）及玻璃球吸食器等物。
此外，員警在王男後車廂一把武士刀，王男辯稱，平常有收藏刀刃的嗜好，只是為了防身，由於武士刀尚未開鋒，當下警方並未依違反槍砲彈藥刀械管制條例逮捕王男，不過，兩人狀似已吸毒，警方現場逮捕兩人，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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