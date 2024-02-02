台南大南門碑林遭潑液 涉案女子稱祈福

戴姓女子本月7日到台南遊玩，涉對大南門碑林潑灑含有甘油成分的液體，南市警第二分局昨天拘提她到案。記者黃宣翰／翻攝 檢警偵辦台南中西區南門公園內「大南門碑林」遭潑溶液案，南市警第二分局專案小組調閱數百支監視器影像，鎖定台北市45歲戴姓女子涉案，昨赴台北市拘提到案，據了解，戴女疑以橄欖油添加紅酒涉潑灑石碑，自認此為祈福舉動；全案警方依違反文化資產保存法、毀損文物罪嫌送辦。

大南門碑林共62座石碑，近8成遭波及，留下深淺不一的痕跡，還有結晶。南市文化局表示，今天將邀集學者前往現勘，會擬定石碑復原的清理方案，清潔過程產生的費用，都會向嫌犯「照價求償」。

警方查出，戴姓女子本月7日到台南遊玩時，頭戴帽子、口罩，背著背包，在南門公園時行經石碑區，蹲下查看許久，手壓擠容器，噴出液體後再徒步離去。市府人員27日巡查時發現石碑上有色差，隨即報案，並請正修科大採樣檢驗，液體含有甘油成分。

南市警第二分局專案小組連日來沿著周邊道路、商家、民宅及台南火車站等處，調閱數百支監視器影像，鎖定戴姓女子涉嫌重大，昨北上前往她的住處拘提到案。