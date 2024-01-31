影／高雄行車糾紛停車砸窗 「超派」男到案自稱拆除工人

靜宜大學林姓女學生於去（2023）年3月失蹤，經警方調查後才得知該生「為愛走天涯」，獨自從倫敦轉機飛往緬甸，與在詐團園區的男友會合，為了與男友同進退，林女多次拒絕人道集團的救援。最新消息指出，林女目前已逃離緬甸，逃離的當下已懷孕8個月，目前已在大陸上海坐月子並等待司法判決。

2024-01-31 10:15