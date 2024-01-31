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影／高雄行車糾紛停車砸窗 「超派」男到案自稱拆除工人

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

王姓貨車駕駛昨天直行高雄鳥松區中正路時，疑因未讓路惹事端，遭陳姓男駕駛停路中惡劣砸車，王男右手掌因而遭車窗碎玻璃割傷，事後憤而提告。今天中午陳男到案，他坦承犯行，但稱砸車的工具已不知棄置何處。

昨天下午王男駕駛小貨車直行中正路時，行經中正、神農路口處，排長龍停在左轉車道的陳姓男駕駛欲右切直行車道，但王男未禮讓逕自直行，疑似引起陳男不滿，一路追車尾隨至中正大同路口，趁著王男停等紅燈時，陳衝下車怒砸王男駕駛座擋風玻璃洩憤，雙方一陣互嗆叫囂，陳男揚長而去。

事後，王男將行車記錄器影像交給警方當作物證，並供稱對方用開山刀毀壞他貨車駕駛座擋風玻璃，造成他心生畏懼且雙手遭玻璃畫傷，提告恐嚇、毀損、傷害等告訴。

昨晚警方調閱路口監視器影像，辨識出駕駛陳男身分後，今天中午終於聯繫上陳男到案說明，不過，陳男自稱是拆除工人，當時砸物所用的工具，是工廠所用鐵製拆除工具，並非刀械，雖僅隔一天，但他已忘記棄置在那裡；至於，王男供詞是否僅為卸責脫罪，警方表示，尚待進一步釐清調查。

王姓受害人開貨車直行，路口停等紅燈時，遭人砸毀車窗洩憤。記者古和純／翻攝
王姓受害人開貨車直行，路口停等紅燈時，遭人砸毀車窗洩憤。記者古和純／翻攝

提告 車道 擋風玻璃 恐嚇

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