緬甸靜宜女大生近況曝光！ 因戰爭自首赴陸 上海坐月子等候判決

靜宜女大生為愛飛往緬甸，並加入詐騙集團，最新消息指出女大生已自首入境大陸，並產下一子。示意圖／ingimage

靜宜大學林姓女學生於去（2023）年3月失蹤，經警方調查後才得知該生「為愛走天涯」，獨自從倫敦轉機飛往緬甸，與在詐團園區的男友會合，為了與男友同進退，林女多次拒絕人道集團的救援。最新消息指出，林女目前已逃離緬甸，逃離的當下已懷孕8個月，目前已在上海坐月子並等待司法判決。

去年清明連假，原本林女與家人說好會返鄉，但在假期開始前，與家人失去聯絡，媽媽致電女兒後卻發現接電話的是前男友李男，發現女兒失蹤便趕緊報警。警方追蹤後得知，林女搭乘長榮航空前往倫敦，卻透過中途要在曼谷轉機的機會，改搭前往緬甸仰光的班機，和新交往的男網友會面，林女的新男友後續亦被查出在緬甸從事詐騙。

林女雖受困緬甸的詐團園區內，但未被受行動限制或凌虐，並不斷向警方表達不願離開園區，即使家人不斷親情喊話希望她回台，依舊失敗。近期，全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org , GASO）成員Sammy於PTT更新林女近況，由於緬甸果敢發生戰爭，經過協調，在緬台人能自首入境中國大陸，林女因此自首赴陸，當時她已懷孕8個月，透過舅舅交保於天津待產，現在林女正於上海坐月子，一切狀況穩定後，將等待陸方司法判決。而林女男友同樣自首後入境大陸，但除了詐騙外，還涉嫌拐賣婦女兒童罪，Sammy表示，若合併刑罰，林女男友很可能因此被判死，「搞不好要槍斃喔。」

台灣偵辦靜宜女大生案的專案小組目前已解散，表示此消息需進一步釐清，確認是否屬實。