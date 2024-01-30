台版柬埔寨今開庭 共犯咬組長穿「愛馬仕鞋」踹人爆血
台中市劉姓男子等四人涉虐死林男棄屍案，被稱為「台版柬埔寨案」，由國民法官從昨天開始審理，今天上午傳喚鄭姓、任姓兩名共犯作證，由進行交互詰問，任在作證時，指控當時擔任控房組長的劉男，在死者已經倒地後，仍持手銬交疊，攻擊死者頭部，甚至以腳踹死者，任還說，「他（劉）穿的愛馬仕鞋底、鞋邊都看到血」。
劉姓男子等4人涉擔任詐團控房成員，虐死林姓男子棄屍公墓一案，昨天起一連四天在台中地院，由國民法官與法官組成的合議庭審理，今天為審理第二天，上午傳喚其中涉案共犯鄭姓、任姓男子作證，分別隔離訊問，由律師、檢察官與法官做交互詰問。
鄭姓男子作證時表示，他僅有幫忙壓制，在林姓死者倒地時，有輕碰死者頭部一下，但有看到擔任控房組長的劉姓男子，因林姓死者剛進控房時，就不斷掙扎，過程中有打到劉，劉因此而不滿，先徒手攻擊被害人，倒地後還有拿手銬攻擊林姓死者頭部約2、3下，過程中他僅有幫忙壓制死者。
任姓男子則說，他看到鄭、劉二人都有動手，還看到鄭有持球棒，但不確定鄭有無持球棒攻擊死者，但證稱是鄭先拿手銬交疊，攻擊死者的頭部後，鄭再把手銬交給劉，由劉攻擊死者頭部，後來死者因被絆倒而倒地，劉還穿著「愛馬仕」的白色鞋子，對死者的頭部猛踹，「鞋底、鞋邊都是血」。
鄭、任二人都說，發現死者倒地不動、頭部滿是血後，在場4人及少年等人，都有對死者做心肺復甦術，但死者一直沒有恢復呼吸心跳，才由持有手機的劉，與上手聯繫死者已死亡的狀況後，上手交代劉將死者包好後，載往新社第七公墓棄屍，期間沒有人有打電話通知救護車，因為擔心會被劉毆打、「反控」成被害人。
此起「台版柬埔寨案」昨天起，一連審理4天，陸續訊問涉案被告、證人、法醫師、被告家屬等，最後將在2月1日中午，由國民法官宣判。
檢方調查，林姓男子在前年12月7日因提供人頭帳戶，被劉姓男子等5人（其中一名為少年，另由少年法庭審理），帶回台中市北屯區瀋陽路的民宅，以抹布塞住嘴巴、矇住眼睛、手銬、腳鐐方式「強控」林男，因林抵抗、呼救，遭劉等人持手銬、棍棒、徒手等方式毆打，林因頭損傷而死亡，隨後在隔天被劉等人載往新社第七公墓棄屍。
林男屍體曝光後，台中檢警追查又是發現是另起「台版柬埔寨案」，由柯姓男子等16人的詐團吸收人頭帳戶，至少有15人被害，詐騙金額有8400萬元，其中林男被打死，涉案的劉姓男子等4人，被檢方依殺人、私行拘禁等罪起訴，由國民法官審理。
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