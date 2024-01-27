保險詐騙三年124件 刑事局：警破獲率達9成

刑事局指出，近年保險詐欺事件頻傳，各領域不同類型手法都有，包含「假陽性快篩詐領防疫保險金、假癱瘓失能詐領保險金、及假車禍詐領車禍保險金」等手法；統計近3年保險詐欺案件發生數，2021年發生40件，2022年發生47件，2023年發生37件，警方針對保險詐欺案件破獲率都超過9成，保險詐欺案件仍在有效控制內。

刑事局整理有關保險詐欺犯罪手法：

新冠疫情肆虐期間，民眾搶保防疫險，有保險業務員，拿親友確診的陽性快篩試劑，矇騙醫療院所開立確診證明後，為自己及親友詐領理賠金，另有民眾網購陽性快篩試劑，向保險公司詐保理賠。

二、假癱瘓失能詐領保險金：

犯嫌起初利用保險代辦方式（俗稱保險黃牛），讓意圖詐保的人順利投保失能險，一段時間後，再要求詐保成員以「一側肢體無力、一側肢體麻木或感覺異常」等疑似腦中風症狀，前往急診檢查或到醫院神經內科就診，集團成員在診間呈現肢體癱瘓、失語或痴呆等失能狀態後，取得診斷證明書，詐騙申請失能保險理賠。

三、假車禍詐領車禍保險金：

犯嫌起初先找來多名人頭，用便宜的價格買進口二手車，隨後向保險公司投保車體險後，便開始製造假車禍計畫，向保險公司詐騙申請近百萬的理賠金。