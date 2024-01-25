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瑞芳、金山防搶警扮小丑搶銀行 圍捕逼真民眾真報案

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

春節將屆，新北市瑞芳、金山警分局今天舉行防搶演練，瑞芳歹徒戴口罩持槍衝進銀行後連開數槍，並喝令行員交付現金，行搶過程不到1分鐘就得手逃逸；金山歹徒戴小丑面具行搶，還挾持人質逃逸，警方出動警力跨基隆市攔截圍捕。過程相當逼真，還有民眾向勤務中心報案「有搶案」。

「砰！砰！搶劫！」兩名搶匪今天持槍蒙面行搶彰化銀行瑞芳分行後，駕車逃逸，瑞芳警分局因應年關將近，為強化員警及行員防搶意識及警覺性，員警扮演搶匪，衝進銀行後連開數槍，並喝令行員交付現金，行搶過程不到1分鐘就得手逃逸。

警方獲報遭搶後，啟動跨市線上警力攔截圍捕及快速打擊犯罪特警隊，歹徒棄車到某駕駛人訓練班內公車藏匿。在指揮官心戰喊話及優勢警力下，指揮官下達攻堅，將2名歹徒逮捕。

瑞芳分局長陳建龍表示，年關將近，民眾有換領新鈔及提領大筆金錢需要，銀行及民眾易成為歹徒覬覦的目標，呼籲如需提領大量現金，可請求警方護鈔服務。

金山警分局也在淡水第一信用合作社，執行防搶演練暨攔截圍捕，模擬銀行遭強盜搶劫，2名戴小丑面具搶匪持槍闖入，匪徒挾持正在領款之民眾，要求行員交出現金後挾持人質逃逸。

警方大規模圍捕，在核二廠前將匪徒攔下，偵查隊隊長扮演的指揮官心戰喊話，與歹徒談判並要求釋放人質棄械投降後，荷槍實彈的員警將匪徒上銬逮捕。

金山歹徒戴小丑面具行搶，還挾持人質逃逸，警方出動警力跨市攔截圍捕。記者游明煌／翻攝
金山歹徒戴小丑面具行搶，還挾持人質逃逸，警方出動警力跨市攔截圍捕。記者游明煌／翻攝
金山歹徒戴小丑面具行搶，還挾持人質逃逸，警方出動警力跨市攔截圍捕。記者游明煌／翻攝
金山歹徒戴小丑面具行搶，還挾持人質逃逸，警方出動警力跨市攔截圍捕。記者游明煌／翻攝
瑞芳歹徒戴口罩持槍衝進銀行後連開數槍，並喝令行員交付現金。記者游明煌／翻攝
瑞芳歹徒戴口罩持槍衝進銀行後連開數槍，並喝令行員交付現金。記者游明煌／翻攝
瑞芳歹徒戴口罩持槍衝進銀行後連開數槍，並喝令行員交付現金。記者游明煌／翻攝
瑞芳歹徒戴口罩持槍衝進銀行後連開數槍，並喝令行員交付現金。記者游明煌／翻攝

瑞芳 挾持 人質

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