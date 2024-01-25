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至少134人受害！假幣商助詐團洗錢騙走逾1.8億 中市警逮8人

中央社／ 台中25日電

台中市警察局刑警大隊今天宣布破獲假幣商投資詐騙案，查獲陳姓女主嫌等8人到案，追查至少134人受害，損失金額逾1.8億元，其中1名受害者損失高達1822萬餘元。

市刑大表示，詐欺集團利用虛擬貨幣去中心化、不易追查特性，介紹被害人以虛擬貨幣至假投資網站投資，要求被害人向假幣商25歲陳姓女子洽購USDT泰達幣。

警方指出，為取信被害人，以陳女為首的假幣商集團都採面交方式，且在交易後還會提醒被害人自己只是買賣虛擬貨幣的幣商、投資要小心等說詞，營造善意第三人形象。

警方追查發現，陳女等人所扮演的幣商，卻是與詐團勾串的洗錢水房角色，形式上雖依約將USDT移轉至被害人指定電子錢包，警方調查發現被害人已遭詐騙集團所洗腦掌控，提供的錢包實質上為詐欺集團所掌控或購幣後再轉給詐欺集團，詐欺集團藉此詐得虛擬貨幣。

警方表示，陳女則從詐團轉介的被害人賺取高於市場價的買賣幣價差，陳女等人以幣商身分作為掩護，製造金流斷點，隱匿犯罪所得去向；犯嫌面交地點遍及全台，其中1名被害人受騙金額最高達1822萬多元，還有部分被害人房子及貸款甚至不保。

警方指出，陳女等共8人陸續查緝到案，並查扣犯嫌位於南投埔里鎮的透天別墅、台中市西屯區電梯大樓及賓士車1輛；全案偵訊後於去年8月至今年1月陸續將相關人員移送台中地檢署偵辦。

虛擬貨幣 詐欺 假幣

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