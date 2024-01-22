Toyz曾販毒惹議 超哥岳家是警調高層

黃伯超被封為「全台最有錢YouTuber」，昨天被爆出岳父母都是警調高層退休。圖／擷取自噓！星聞臉書直播 網紅Toyz劉偉健與「超哥」黃伯超爆衝突，網路掀起熱議，雙方各有支持者聲援；劉偉健近年爭議不少，他涉嫌販賣大麻菸彈被判刑，案件仍訴訟中，去年獲邀電競大賽頒獎神祕嘉賓，惹怒受獎者「亞洲統神」張嘉航當場飆罵、甩頭走人，逼得主辦單位出面道歉。

黃伯超則被封為「全台最有錢YouTuber」，昨天還被爆出岳父母都是警調高層退休，背景非比尋常。

劉偉健是知名網路遊戲實況主兼YouTuber、英雄聯盟電子競技職業選手；二○二一年被台中檢警查獲涉嫌販賣多達五百顆大麻菸彈。劉一度被收押，羈押期滿以一五○萬元交保，事後轉勒戒所勒戒，形象重挫。

劉偉健是知名網路遊戲實況主兼YouTuber、英雄聯盟電子競技職業選手；2021年被台中檢警查獲涉嫌販賣多達500顆大麻菸彈。圖／摘自YT

二○二二年劉被台中地方法院依六個毒品罪判刑四年二月，他上訴，開庭時稱犯罪動機是為「幫朋友」，拿數十張參與公益活動感謝狀，請求緩刑，去年十二月台中高分院駁回，維持原判。

二審宣判前，中華民國電競協會舉辦「二○二三星光電競大賞頒獎典禮」，邀請劉擔任神祕嘉賓，惹怒受獎者張嘉航，上台飆罵劉是「販毒狗」，怒批製作單位找販毒者頒獎，獎都沒領就帶家人離場。

電競協事後在官網致歉，體育署也被迫出面回應和頒獎典禮無任何關係，未進行補助或參與規畫。

黃伯超二○二一年踏入YouTube，常大秀收藏藍寶堅尼、麥拉倫等名車，被認為財力雄厚。

黃昨被起底岳父魏唐展是調查局科長退休，岳母李莉娟三線二星警政監退休，李莉娟在警界小有名氣，是國內首位三線一星高階女警官，也是首位直轄市女性分局長。

劉去年十月曾評論黃伯超在新竹市經營的「超派雞排」餐點難吃「連狗都不吃」，並拍到雞排店員工將廢水倒進水溝內，儘管店家道歉，網友仍不埋單，環保局也開罰，業績一落千丈；雙方早有嫌隙。