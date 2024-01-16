礁溪擄人案警匪駁火10槍救人 警政署長肯定員警適當時機勇敢用槍
宜蘭礁溪員警今天處理債務擄人案，適當時機使用槍械制伏歹徒，成功救出被害人毫髮無傷，警政署長黃明昭今天到宜蘭頒贈慰勉金，縣長林姿妙與議員林聰池也予表揚。黃明昭肯定執勤員警勇敢用槍，槍法也很準，警械使用條例在前年修正後，讓員警使用槍械時獲得很大保障。
25歲被害女子從桃園被42歲有多項前科的黃男強行押到礁溪某社區日租型套房討論還債事宜，女子透過手機定位發訊息給朋友報案，礁溪警方凌晨獲報後先救出開門的女子，之後與歹徒對峙，黃嫌見無處可逃，衝出房門在走廊與警方互開10槍，最後中彈被逮，人送醫開刀後目前在加護病房。
警政署長黃明昭上午10許到礁溪分局鼓勵慰勉員警，他說，派出所同仁很英勇，獲報後前往先敲門開個門縫，救出人質，見對方有槍先退出，保護自身安全，把歹徒困在浴室，現場狀況瞬息萬變，難以預料，平常都有在訓練，這次與歹徒對峙，歹徒開槍，同仁也反擊正當防衛，勇敢執勤用槍。
他說，前年槍械使用條例修正後，使用槍械的時機都明確化了，第一線同仁使用槍械只要合乎使用時機，正當合法使用槍械，若傷到第三者，那都是國賠，面對有些刁鑽的產生訴訟問題，由警政部門代理訴訟，不讓同仁直接去面對司法問題。
若是在用槍時機下產生重大傷亡，由專業學者人士組成調查小組，針對用槍當時用槍情境及時機，展開客觀公正調查，如此一來讓員警使用槍械獲得很大保障，勇於任事、勇於用槍。
縣長林姿妙與縣議員林聰池下午也前往礁溪警分局頒發獎勵金，肯定員警辛勞，守護民眾安全。
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