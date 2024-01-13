傳台南投開票所發生連環砍人？選委會急澄清：假消息已報警

‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》

網路報導台南市今（13）日上午多處投票所突發當街連環砍人事件。目擊者稱，兇嫌多達十幾人，駕駛白色麵包車，統一著黑色上衣，手持長刀，見人就砍，群衆四下逃命。現場場面血腥，傷者多為老年人行動不便，傷勢嚴重，兇嫌動機去向皆未明！台南市選委會澄清說，經查，根本沒有此事，警政單位已經調查。

該報導內容還是被砍傷流血照片，還有line群組對話，有人指稱在台南，人在醫院，剛開玩刀。還稱不敢再去投票了，台南鄉親今天真的要小心，這群人沒有人性見人就砍，千萬別急著出門結果把命丟了；還有人說是真的，現場非常血腥恐怖，報警後警察和醫護人員都到了，但幾位阿伯阿嬤恐怕是救不回來了，現在一家人都躲在家裡不去投了。

內文有簡體字，也有恐嚇不要外出投票的意味，似乎是要降低投票率；據了解，台南市目前投票率約6成，相當踴躍，選委會急澄清後也已報警追查。