快訊

2024總統選舉即時開票！賴清德衝破62萬票 侯柯4萬票差距緊咬

即時開票／好天氣能衝高投票率？台北市投票率約7成 低於2020年大選

台灣大選投票日！紐航班機驚見「繁中3字」 網嗨爆：全世界都知道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳台南投開票所發生連環砍人？選委會急澄清：假消息已報警

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》

網路報導台南市今（13）日上午多處投票所突發當街連環砍人事件。目擊者稱，兇嫌多達十幾人，駕駛白色麵包車，統一著黑色上衣，手持長刀，見人就砍，群衆四下逃命。現場場面血腥，傷者多為老年人行動不便，傷勢嚴重，兇嫌動機去向皆未明！台南市選委會澄清說，經查，根本沒有此事，警政單位已經調查。

該報導內容還是被砍傷流血照片，還有line群組對話，有人指稱在台南，人在醫院，剛開玩刀。還稱不敢再去投票了，台南鄉親今天真的要小心，這群人沒有人性見人就砍，千萬別急著出門結果把命丟了；還有人說是真的，現場非常血腥恐怖，報警後警察和醫護人員都到了，但幾位阿伯阿嬤恐怕是救不回來了，現在一家人都躲在家裡不去投了。

內文有簡體字，也有恐嚇不要外出投票的意味，似乎是要降低投票率；據了解，台南市目前投票率約6成，相當踴躍，選委會急澄清後也已報警追查。

網路報導台南市今（13）日上午多處投票所突發當街連環砍人事件。圖為台南市選舉委員會公告台南市本次選舉選舉公報。記者吳淑玲／攝影
網路報導台南市今（13）日上午多處投票所突發當街連環砍人事件。圖為台南市選舉委員會公告台南市本次選舉選舉公報。記者吳淑玲／攝影

2024選舉 2024總統選舉 投票率 選委會 台南 恐嚇

延伸閱讀

新北投開票所無身障坡道 選務人員批不適合設票所

不只被檢舉一次？里長在投開票所內比手勢 竹市選委會：已受理

花蓮3件選務違規 8旬翁非有意手抖撕破政黨票

吳欣盈投完票隨手比「一手勢」遭檢舉 北市選委會已調查受理

相關新聞

網傳台南發生暴力砍人謠言 市府：籲媒體嚴加查證網路訊息

針對某電子報媒體報導「台南投票日突發連環砍人！目擊男嚇：現場血流如注兇嫌逃逸」案，台南市政府緊急發布新聞表示，台南市至目...

傳台南投開票所發生連環砍人？選委會急澄清：假消息已報警

網路報導台南市今（13）日上午多處投票所突發當街連環砍人事件。目擊者稱，兇嫌多達十幾人，駕駛白色麵包車，統一著黑色上衣，...

選後多縣市高階警官異動 林右昌證實：25億更新警裝備

總統大選今天登場，警界在16日會出現一波退休潮。據了解，警政署將於選後，大規模調整高階警官人事。內政部長林右昌今天證實，...

影／火速抓到了！高雄桌遊店槍擊案主嫌台南落網 做案動機曝光

高雄市三民區博愛路一家桌遊店今晨在投票日前夕遭2名男子闖入，其中1人持槍朝水泥天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷謝姓女員...

水上鄉民代表會主席涉「模具運毒」18公斤K他命 士檢偵結起訴3人

士林地檢與關務署基隆關偵辦台北港「模具運毒案」，去年底搜索嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯住處及辦公室，訊後聲押禁見獲准，...

東非狒狒槍擊案今偵結1人被起訴 桃園農業局說話了

六福村動物園東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，經市府追捕，最終被林姓獵人開槍打中，農業局盧姓專員還在現場擺拍，結果狒狒失血過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。