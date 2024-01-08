指控借車撞壞不賠 新北男衝對方住家樓下開槍被捕

新北市立委林淑芬的五股服務處斜前方街道，今天下午有人對空鳴槍2發，警方調閱監視器鎖定1名男子犯案後，駕駛黑色BMW轎車逃離，隨即通報攔截圍捕，不到1小時便在三峽區人槍俱獲，林姓嫌犯供稱為了10萬元債務開槍示威。

案發地點在五股區民義路一段，距離立委服務處不到20公尺，相距蘆洲警分局五股分駐所也才130公尺左右，今天下午4時48分連續傳出2聲槍響，警方獲報趕抵，現場沒人、也沒找到彈殼等證物。

立委林淑芬的五股服務處人員指出，當時服務處熱鬧滾滾，人群都在屋內聊天，並未聽見或看見有人在外面街道開槍，後來才發現很多警察出現在附近，並不清楚發生何事。

員警調閱監視器發現嫌犯只有1人，駕駛轎車逃離，立即發動攔截圍捕，下午5時48分在三峽區介壽路三段某中古車行對面逮到22歲林姓男子，並從車內搜出犯案用的左輪鎮暴槍1把，隨即將人帶回蘆洲警分局調查。

據了解，林嫌在三峽區加盟經營連鎖中古車行，他聲稱日前將車無償借給認識的35歲秦姓男子使用，結果被他撞壞，修理費損失將近10萬元，秦男卻耍賴避不見面。

為此，林嫌今天下午直接衝到秦男位於五股區民義路住處，在公寓樓下打手機給他想要商討債務，但是沒有結論，一氣之下掏出鎮暴槍對空連開2槍洩憤示威，立即逃離。警方今晚也約秦男到案對質，初步調查他並未否認撞壞林嫌的車，相關細節仍在釐清當中。