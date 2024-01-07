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基隆港區4男貨輪走私動植物被逮 翻牆搬私貨安全現漏洞

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

海巡署苗栗查緝隊等單位昨天凌晨在基隆港西岸南櫃場圍牆外貨車，查獲從林姓男子等4人，涉嫌從靠泊西19號碼頭的一艘貨櫃輪，搬出夾藏箱子內走私動物土撥鼠、松鼠等230隻、植物397株，翻牆摸黑運出車上，昨晚4人被依懲治走私條例等罪嫌移送基隆地檢署偵辦後，諭知2萬至12萬元不等交保。

基隆地檢署檢察官指揮苗栗查緝隊等偵辦走私案，昨天凌晨持基隆地方法院核發搜索票，在基隆港西岸南櫃場圍牆外的貨車上，查獲走私植株玫瑰苗、女兒紅397株、不知名植株種子7包、活體動物土撥鼠12隻、松鼠8隻、烏龜60隻、鱉96隻、青蛙27隻、魚27隻。

海巡調查，現場是由林姓、文姓、游姓男子等3人負責搬運，3人被埋伏的幹員查獲後，坦承從港區內圍牆摸黑翻越出來，海巡人員再循線在貨櫃輪逮獲接頭的謝姓男子，4名涉案男子被依懲治走私條例等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

海巡指出，這些未經許可的動植物分別裝在13個箱子內，並留有通風口，但有的健康情況不佳，來源是大陸私梟，透過往來兩岸的貨櫃輪走私來台牟利。

林姓男子等人坦承，因觀察南櫃場外崗哨距離遠，晚上摸黑翻牆不易被發現，鋌而走險走私。

基隆港區4男貨輪走私動植物被逮，翻牆搬私貨安全現漏洞。記者游明煌／翻攝
基隆港區4男貨輪走私動植物被逮，翻牆搬私貨安全現漏洞。記者游明煌／翻攝
基隆港區4男貨輪走私動植物被逮，翻牆搬私貨安全現漏洞。記者游明煌／翻攝
基隆港區4男貨輪走私動植物被逮，翻牆搬私貨安全現漏洞。記者游明煌／翻攝
基隆港區4男貨輪走私動植物被逮，翻牆搬私貨安全現漏洞。記者游明煌／翻攝
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基隆港 走私 海巡署

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