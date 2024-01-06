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基隆港查獲走私動植物 土撥鼠、松鼠、青蛙等逾200隻

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

海巡署查緝單位今天凌晨在基隆港一艘貨輪，在貨物中查獲夾藏走私動植物，經清點有土撥鼠、松鼠等很多種類，總數逾200隻，目前正在清查相關人，由基隆地檢署指揮偵辦。

海巡單位接獲情資，有貨船走私未經許可動植物牟利，由基隆地檢署檢察官指揮偵辦，持基隆地方法院核發搜索票，今天在基隆港某艘貨船搜索，持續到清晨4點多。

經清點有玫瑰苗3百多株、不知名植株種子7包，並有活體的動物，包括土撥鼠12隻、松鼠8隻，還有烏龜、鱉、青蛙、魚等200多隻，有的生理狀況不太好，都裝在箱子內，通風不好，來源和相關人都還在清查。

農業部指出，為免有重大動植物疫病蟲害疫區國家走私動植物入境，依動物傳染病防治條例，疫區之動植物及其產品不得輸入，保障我國農業生產安全。

基隆港查獲走私動植物，土撥鼠、松鼠、青蛙等逾200隻。記者游明煌／翻攝
基隆港查獲走私動植物，土撥鼠、松鼠、青蛙等逾200隻。記者游明煌／翻攝

基隆港 走私 海巡署

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