「不要看我沒有」新北同居情侶爭吵變砍人 乾兒子奪刀被劃傷

新北市劉姓男子去年8月中與同居女友發生爭吵，涉嫌持刀刺傷女友，女友乾兒子見狀上前奪刀也遭劃傷，警方獲報到場依現行犯逮捕，警詢後依法送辦，新北地檢署日前依傷害罪嫌起訴劉男。

起訴指出，53歲劉男與51歲葉姓女友同居多年，2人都在工地擔任水泥工，並認了翁姓男子當乾兒子，三人同住在中和景平路。去年8月15日，劉男與葉女二人因家用支出問題發生爭吵，葉女認為家用支出應該是劉男要負責，但劉男認為既然是家庭共用就應該平均分擔，葉女氣得要將劉男趕出家門。

「不要看我沒有（台語）。」劉男聞言後，一時氣憤不已，竟抓起家中的水果刀就朝葉女揮砍，葉女閃避不及左胸當場被劃傷血流如注。當時同在屋內的翁男見狀上前欲奪刀時也遭劃傷。翁男情急之下不顧僅穿著內褲，立即衝出家門向路人求救並拜託幫忙報警。