快訊

日本不平靜！東京澀谷車站傳「有人持刀揮舞」 地鐵2線一度停運

國中生割頸案「乾妹」疑串證目擊者！警方搜索全被駁回 新北地院回應了

20人跨年包棟兩夜砸9萬！滿屋昆蟲屎、晚餐才十人份 業者回應了

影／雄警攻堅...百公斤通緝犯吊窗外撐不住落網 起出土製炸彈

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

何姓男子因毒品案遭判刑10年，未到案執行逃亡半年，高市刑大警方循線查出何落腳在一處舊公寓，會同荷槍實彈的特勤人員攻堅，何聞聲攀窗逃逸，因體重破百，撐3分鐘體力不支被警揪進屋，警逮捕躲在棉被裡的同夥熊姓男子，並起出3顆土製鋼珠炸彈及40餘包的毒品。

高雄何姓男子因販毒被判刑10年，未到案執行，逃亡半年，警方攻堅逮人時，何攀窗逃逸，因體力不支，最後被警方抓進屋。記者石秀華／翻攝
高雄何姓男子因販毒被判刑10年，未到案執行，逃亡半年，警方攻堅逮人時，何攀窗逃逸，因體力不支，最後被警方抓進屋。記者石秀華／翻攝

高市刑大隊偵查第八隊23分隊警方去年中旬接獲情資，得知涉及毒品案被判刑10年的何姓男子（25歲），未到案執行，逃亡期間，夥同販毒的熊姓男子（35歲）一起廝混；經追查後，查知兩人躲藏在苓雅區武嶺街一處公寓，設立毒品行銷據點，販售安非他命及毒品咖啡包，藉以牟取暴利。

刑大警方和苓雅警分局偵查隊組專案小組追查，認時機成熟，去年12月14日近午時分，掌握何、熊兩人在屋內未外出， 由荷槍實彈的特勤人員持盾牌前往攻堅。

全副武裝的特勤人員穿過曬衣架敲鐵門，無人應門，隨即以鐵撬破壞門鎖攻堅，但屋內的何男早一步聞風，攀窗逃逸，警方在陽台及樓下圍捕；只見體重破百公斤的何雙手攀在3樓高的鐵窗上，因體力不支，無法前進也無法攀降，整個人掛在鐵窗上，畫面令人捏一把冷汗！

約3分鐘後，警方在屋內一把將何抓進屋，另在房內逮捕來不及逃跑、躲在棉被裡的熊男；另在屋內起出土製鋼珠炸彈3個、火藥鞭炮、鋼珠、毒品安非他命8包共重12公克、毒品咖啡包33包共重143公克、一粒眠1包、卡西酮藥丸1顆及分裝毒品工具，以及果汁、可可粉和咖啡粉等物。

何、熊二人對土製鋼珠炸彈的用處及毒品來源，均供稱是朋友寄放，否認持有或販毒；警方懷疑兩人在屋內製造鋼珠炸彈防止毒品遭「黑吃黑」，警詢後，將何男解送歸案，另和熊男依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市荷槍實彈的特勤人員破壞門鎖攻堅，逮涉嫌販毒熊姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員破壞門鎖攻堅，逮涉嫌販毒熊姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員破壞門鎖攻堅，進屋逮販毒的何姓男子和熊姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員破壞門鎖攻堅，進屋逮販毒的何姓男子和熊姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員攻堅，進屋逮涉販毒的何姓男子和熊姓男子，並起出土製鋼珠炸彈3個、火藥鞭炮、鋼珠、安非他、毒品咖啡包等物。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員攻堅，進屋逮涉販毒的何姓男子和熊姓男子，並起出土製鋼珠炸彈3個、火藥鞭炮、鋼珠、安非他、毒品咖啡包等物。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員攻堅，進屋逮販毒的何姓男子和熊姓男子，並起出土製鋼珠炸彈3個、火藥鞭炮、鋼珠、安非他、毒品咖啡包等物。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員攻堅，進屋逮販毒的何姓男子和熊姓男子，並起出土製鋼珠炸彈3個、火藥鞭炮、鋼珠、安非他、毒品咖啡包等物。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員破壞門鎖攻堅，進屋逮涉嫌販毒熊姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員破壞門鎖攻堅，進屋逮涉嫌販毒熊姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員破壞門鎖攻堅，進屋逮販毒的何姓男子和熊姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員破壞門鎖攻堅，進屋逮販毒的何姓男子和熊姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員攻堅，進屋逮涉販毒的何姓男子和熊姓男子，並起出土製鋼珠炸彈3個、火藥鞭炮、鋼珠、安非他、毒品咖啡包等物。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員攻堅，進屋逮涉販毒的何姓男子和熊姓男子，並起出土製鋼珠炸彈3個、火藥鞭炮、鋼珠、安非他、毒品咖啡包等物。記者石秀華／翻攝
高雄何姓男子因販毒被判刑10年，未到案執行，逃亡半年，警方攻堅逮人時，何攀窗逃逸，因體力不支，最後被警方抓進屋。記者石秀華／翻攝
高雄何姓男子因販毒被判刑10年，未到案執行，逃亡半年，警方攻堅逮人時，何攀窗逃逸，因體力不支，最後被警方抓進屋。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員持盾牌攻堅，進屋逮販毒的何姓男子和熊姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市荷槍實彈的特勤人員持盾牌攻堅，進屋逮販毒的何姓男子和熊姓男子。記者石秀華／翻攝

毒品 炸彈 咖啡

延伸閱讀

影／男深夜駕車不開大燈 南警關心近況卻讓他藏毒露餡

影／來台旅遊目的不單純！2泰女夾帶上億海洛因闖關遭逮 警循線1共犯

看一眼遭認挑釁…兩兄弟涉持電擊棒擋人去路 警拘提另起獲毒品

槍毒重犯開車撞2警逃逸 4警騎車追上國道、朝車胎開槍逮人

相關新聞

擬曝光割頸凶嫌長相遭釘 小商人嗆：多送一支「高速公路T霸」要罰都來

新北市國三生割頸案震驚社會，網紅小商人不滿地院要求社群媒體下架行凶少年及教唆少女個資，揚言要租廣告車將少年及少女照片公布...

國中生割頸案 「乾妹」疑串證目擊者！警方搜索全被駁回 新北地院回應了

新北市某國中三年級15歲男學生上月25日中午在校內遭同校學生持刀刺傷頸部、胸部，送醫急救2天後仍傷重不治，新北地院裁定行...

王欣儀淚訴胞姊遭刺39刀香消玉殞 凶嫌判死不到2周6槍斃命

台北市議員王欣儀今在臉書淚訴，姊姊王婉儀19歲那年，被追求不成的男同學殘忍刺39刀殺害棄屍。上月12日是姊姊冥誕，王欣儀...

影／雄警攻堅...百公斤通緝犯吊窗外撐不住落網 起出土製炸彈

何姓男子因毒品案遭判刑10年，未到案執行逃亡半年，高市刑大警方循線查出何落腳在一處舊公寓，會同荷槍實彈的特勤人員攻堅，何...

影／男深夜駕車不開大燈 南警關心近況卻讓他藏毒露餡

台南47歲王姓男子昨晨工作結束後開車返家，行經中西區民族路二段未開大燈遭警攔下，盤檢過程中發現他是毒品人口，關心詢及是否...

豪宅施工 2裝潢工離奇陳屍床板內

林姓、江姓裝潢工前天上午到台北市內湖區某新建大樓豪宅施作，當晚失聯，林妻和江的女友找雇主陪同查看，發現二人陳屍臥室密閉的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。