影／雄警攻堅...百公斤通緝犯吊窗外撐不住落網 起出土製炸彈

何姓男子因毒品案遭判刑10年，未到案執行逃亡半年，高市刑大警方循線查出何落腳在一處舊公寓，會同荷槍實彈的特勤人員攻堅，何聞聲攀窗逃逸，因體重破百，撐3分鐘體力不支被警揪進屋，警逮捕躲在棉被裡的同夥熊姓男子，並起出3顆土製鋼珠炸彈及40餘包的毒品。

高雄何姓男子因販毒被判刑10年，未到案執行，逃亡半年，警方攻堅逮人時，何攀窗逃逸，因體力不支，最後被警方抓進屋。記者石秀華／翻攝

高市刑大隊偵查第八隊23分隊警方去年中旬接獲情資，得知涉及毒品案被判刑10年的何姓男子（25歲），未到案執行，逃亡期間，夥同販毒的熊姓男子（35歲）一起廝混；經追查後，查知兩人躲藏在苓雅區武嶺街一處公寓，設立毒品行銷據點，販售安非他命及毒品咖啡包，藉以牟取暴利。

刑大警方和苓雅警分局偵查隊組專案小組追查，認時機成熟，去年12月14日近午時分，掌握何、熊兩人在屋內未外出， 由荷槍實彈的特勤人員持盾牌前往攻堅。

全副武裝的特勤人員穿過曬衣架敲鐵門，無人應門，隨即以鐵撬破壞門鎖攻堅，但屋內的何男早一步聞風，攀窗逃逸，警方在陽台及樓下圍捕；只見體重破百公斤的何雙手攀在3樓高的鐵窗上，因體力不支，無法前進也無法攀降，整個人掛在鐵窗上，畫面令人捏一把冷汗！

約3分鐘後，警方在屋內一把將何抓進屋，另在房內逮捕來不及逃跑、躲在棉被裡的熊男；另在屋內起出土製鋼珠炸彈3個、火藥鞭炮、鋼珠、毒品安非他命8包共重12公克、毒品咖啡包33包共重143公克、一粒眠1包、卡西酮藥丸1顆及分裝毒品工具，以及果汁、可可粉和咖啡粉等物。

何、熊二人對土製鋼珠炸彈的用處及毒品來源，均供稱是朋友寄放，否認持有或販毒；警方懷疑兩人在屋內製造鋼珠炸彈防止毒品遭「黑吃黑」，警詢後，將何男解送歸案，另和熊男依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。