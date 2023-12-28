竹聯龍堂搞生活公約管小弟 士林夜市、酒店停車場施暴討債14人送辦

竹聯幫龍堂士林分會幹部「小鍾馗」鄧男、「小黑」何男、「阿樂」林男涉嫌長期利用刺青店當堂口，混跡中山、士林區，還制定生活公約、管理規則，多次涉恐嚇施暴鬧事，帶小弟當街包圍士林夜市水煎包攤商，簡直是地區惡霸。士林警分局經3波掃蕩，檢肅鄧男等14人到案，組織犯罪等罪嫌送辦。

警方調查，位於承德路四段80巷的刺青店為竹聯幫龍堂士林分會堂口，從2021年8月起，幫眾多次向店家、夜市攤販暴力討債，涉犯聚眾鬥毆、傷害罪嫌，甚至還曾包圍士林警分局遭送辦，堂口近年經營「龍新」酒店經紀公司、殯葬業及刺青紋身館，還包工程維生。

警方發現，堂口住了10多人，就像員工宿舍，還制定「11項生活公約」，包含所有人最晚下午一點前必須起床、最早晚上10點就寢，不得攜帶任何毒品，桌面不得有垃圾，菸灰缸菸蒂最多不超過5根，還安排值日生，在下午一點半前，關聖帝君上香換水，環境清潔打掃等。幹部甚至制定「管理規則」，所有人必須有絕對的正義感、責任感、榮譽感，如有糾紛，必須尋求直屬兄長協調，不得內鬨，隨時注意長輩及客人動向，主動招呼服務，嚴禁沉迷手機遊戲等。

今年29歲何男涉嫌率小弟到中山區某酒店地下停車場，向陳姓被害人討3萬6千元酒錢，還押人回堂口，幸好中山警方獲報循線找到陳。今年6月間，何男涉持委託書至士林夜市，當街向水煎包攤商叫囂恐嚇，討15萬元債務，逛夜市目擊者隨即報案。

警方追查，53歲鄧男企圖租下堂口附近的床墊店家作為辦公室，涉嫌帶著小弟、女友上門恐嚇，店家不願出租，女友動手甩老闆娘巴掌，氣焰囂張；附近鄰居若停車還會遭潑機油，堂口幫眾就像地方惡霸。

士林分局指出，此案經長期蒐報，從今年10月起3波掃蕩，日前檢肅查獲主嫌鄧男、何男、35歲林男等14人到案，依組織犯罪條例、恐嚇取財、聚眾鬥毆等罪，移送台北地檢署偵辦，何男、林男訊後羈押禁見獲准。

士林分局偵辦詐欺集團案3件21人、賭博案2件3人及其它刑案88人；警方強調，適逢選前淨化治安期間，將持續執行各式掃蕩勤務，強力打擊犯罪，以淨化治安。

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