士林官邸旁商辦藏天九牌賭場 警抓63人賭資百餘萬還有K他命

鄰近士林官邸的豪華商辦大樓，傳出藏有天九牌賭場，台北市警局督察室12月4日凌晨4時許，拂曉出擊持搜索票破獲賭場，場內宛如高級招待所，每坪破百萬元場地，供賭客吃喝玩樂，當日容納63人，有人玩牌、有人喝酒休憩等候，現場還查獲約160萬元現金賭資，近1百公克K他命毒品，全案依賭博、毒品罪嫌送辦。

士林官邸旁、中山北路五段的豪宅建案，因土地使用分區為特定商業區，不能作為住宅，近年來成為高級商辦大樓，近半年成交價每坪1百萬餘元，近期竟有不肖業者租下商辦空間，經營私人招待所，吃喝玩樂樣樣樣來，設置天九牌賭局，還有幫派分子藏匿其中。

督察室12月4日持搜索票入內，部分人員賭博，其餘人在旁喝酒、休憩，當場查獲賭場負責人及工作人員等4人，賭客59人，共計63人；贏錢的賭客須支付3％的抽頭金，共計查扣現金賭資、抽頭金約160萬餘元，及百萬元籌碼賭資，現場2人身上也查出Ｋ他命約92公克，全案依賭博、毒品危害防制條例送辦。

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