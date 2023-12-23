三聯董座徐少東 涉中資介選遭收押

三聯集團董座徐少東。 聯合報資料照片 記者洪紹晏／攝影

三聯集團董座徐少東五年前涉吸金詐騙廿二億元，還被爆出與法務部長蔡清祥合影，引發軒然大波，詎料徐少東竟涉中資介選案，資助台灣新住民關懷總會理事長周滿芝帶團六十人赴陸旅遊，不僅宣傳統戰思想並要求團員支持特定政黨候選人，昨天被橋頭地檢署聲押禁見獲准。

im.B詐騙案延燒期間，徐少東與蔡清祥合影照流出，讓外界質疑徐男利用政商關係行騙，但蔡清祥強調，早在擔任部長前就認識徐男，兩人在新竹縣五峰鄉的合影，「只是巧遇」。

據了解，調查局前專員劉明冠因洩漏搜索情資給徐少東，被移送懲戒，判決休職兩年，當時劉明冠透露，徐少東是中華致公黨副主席，熟稔大陸與台灣洪門組織。

另外，網路指傳媒林姓記者赴陸接受「中共福建省委員會」指示，與自稱民調專家的蘇姓男子合作，製作八次總統大選虛假民調，包括侯康配以百分之卅三點二二超車賴蕭配的卅二點，實際上卻無電訪、面訪，還透過指傳媒等平台發布消息，檢方前天依反滲透法搜索約談林男、蘇男，訊後認有串滅證之虞聲押禁見林男獲准。

台中地檢署指出，林男受「中共福建省委員會」官員指示，由蘇男在十月假裝派員面訪或隨時抽取北中南三百人以上民眾電訪，但實際上根本沒訪問，捏造不實民調八次。

檢調掌握，林男多次赴陸和當地官員會面，接受指示回台製作假民調，再於指傳媒、元動傳媒及藍鵲新傳媒網站發布。檢方認為，林男、蘇男企圖干預總統大選，將釐清兩人接受中共何種招待、犯罪所得及金流，不排除有共犯。檢方同時聲押禁見蘇男，但法院裁定請回，檢方不服提抗告。

此外，「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」理事長蔡占萍，被控今年十月招攬卅多人赴陸旅遊，包括住宿、餐飲、交通費用幾乎由陸方招待，過程中疑鼓吹支持某政黨候選人，高雄地檢署傳傳喚蔡女到案，訊後聲押禁見，法院也裁定請回，檢方將提抗告。