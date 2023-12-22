快訊

扯鈴教練共諜案3人認罪 退役女兵：郭書瑤胞弟上傳軍事機密

兒時家貧六口擠5坪房…侯友宜稱「瀰漫豬屎味卻溫暖」 想起父母當年叮嚀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我國史上最大毒品走私輪明年法拍 「飛燕號」288萬起標

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

我國史上最大宗安非他命毒品海上走私案，今年8月由刑事警察局破獲，販毒集團將海上接應來市價23億重1.2噸的安毒及百餘公斤K毒，利用分裝貨輪運至港口分發運送至各中大盤毒梟，檢方查扣運毒貨輪「飛燕號」在高雄港第55號碼頭，委由行政執行署高雄分署以起拍價288萬元，將在明年1月2日公開拍賣。

據悉，毒梟李建良經海上輪船接應安毒、K毒，利用分裝貨輪運至港口，由於警方事前接獲情資，運毒車隊在高雄港58號管制站前即被警方攔截圍捕，而當時運毒貨輪「飛燕號」遭高雄地檢署查緝扣押。

高雄分署表示，「飛燕號」的船籍國為喀麥隆共和國，1996年建造，總噸位為491噸（淨噸位186噸），船長50.40公尺，船寬9.60公尺，船況大致良好，可正常航行。

不過，因貨輪長時間未經運作停泊於碼頭，除對船上機械性能恐有不良影響，同時也產生大量停靠費，以及移泊費、拖船費、纜繩費及管理費等相關費用，為保全其價值，雄檢委託高雄分署進行拍賣。

高雄分署指出，「飛燕號」將明年1月2日進行拍賣，起拍價288萬元，分署特別安排28日上午10點至11點半，由保三總隊刑警大隊人員導引民眾登船觀覽，觀覽地點在高雄港第55號碼頭，欲登船觀覽的民眾，可於27日下午5時許前，向高雄分署丁股書記官先行登記。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

飛燕號內部駕駛艙。記者古和純／翻攝
飛燕號內部駕駛艙。記者古和純／翻攝
飛燕號外觀。記者古和純／翻攝
飛燕號外觀。記者古和純／翻攝

碼頭 高雄港

延伸閱讀

光頭也需要理髮？這理髮店生意興隆「光頭客多」 執法部門調查揭驚人真相

影／市值近2千萬！高雄港空櫃藏22.5萬包私菸闖關 車輪「不尋常」遭識破

憲指部：憲兵年度緝獲毒品50.20公斤

香港犯罪集團歐洲購毒走私台灣 4落網、主嫌潛逃

相關新聞

我國史上最大毒品走私輪明年法拍 「飛燕號」288萬起標

我國史上最大宗安非他命毒品海上走私案，今年8月由刑事警察局破獲，販毒集團將海上接應來市價23億重1.2噸的安毒及百餘公斤...

扯鈴教練共諜案3人認罪 退役女兵：郭書瑤胞弟上傳軍事機密

台北地院審理扯鈴教練魯紀賢等共諜案今天召開準備庭，法官傳喚空軍第一聯隊退役士兵林明慧、電展室退役士兵常德隆、關指部士官李...

詐團「行動水房」騙走民眾1億元 警逮人扣贓款341萬

以徐姓男子為首的詐騙集團，勾結白牌車司機，以假投資手法詐騙民眾金錢後，由白牌車載送車手到銀行取錢，宛如「行動水房」，台北...

毒蟲領養貓再虐死已6貓遇害 呂秋遠憂嫌疑人恐再犯案

即使新北虐貓致死茶茶案判決後，虐貓的事件還是一直存在。律師呂秋遠在臉書表示，一名趙姓男子竟然多次虐貓，透過領養後虐待致死...

台南88槍擊案審結...僅槍手孔祥志全認罪 定明年2月宣判

台南88槍擊案，檢方起訴認「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯下槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗是槍擊指使者，並資助洪、孔兩人在...

桃園通緝男拒檢狂逃6公里 打滑自撞被逮…再吞37張罰單

桃園市大園區一名39歲吳姓男子，19日晚間開車行經國際路一段與中山北路口，因變換車道未打方向燈被員警攔查，但吳男拒檢逃逸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。