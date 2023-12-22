我國史上最大毒品走私輪明年法拍 「飛燕號」288萬起標

我國史上最大宗安非他命毒品海上走私案，今年8月由刑事警察局破獲，販毒集團將海上接應來市價23億重1.2噸的安毒及百餘公斤K毒，利用分裝貨輪運至港口分發運送至各中大盤毒梟，檢方查扣運毒貨輪「飛燕號」在高雄港第55號碼頭，委由行政執行署高雄分署以起拍價288萬元，將在明年1月2日公開拍賣。

據悉，毒梟李建良經海上輪船接應安毒、K毒，利用分裝貨輪運至港口，由於警方事前接獲情資，運毒車隊在高雄港58號管制站前即被警方攔截圍捕，而當時運毒貨輪「飛燕號」遭高雄地檢署查緝扣押。

高雄分署表示，「飛燕號」的船籍國為喀麥隆共和國，1996年建造，總噸位為491噸（淨噸位186噸），船長50.40公尺，船寬9.60公尺，船況大致良好，可正常航行。

不過，因貨輪長時間未經運作停泊於碼頭，除對船上機械性能恐有不良影響，同時也產生大量停靠費，以及移泊費、拖船費、纜繩費及管理費等相關費用，為保全其價值，雄檢委託高雄分署進行拍賣。

高雄分署指出，「飛燕號」將明年1月2日進行拍賣，起拍價288萬元，分署特別安排28日上午10點至11點半，由保三總隊刑警大隊人員導引民眾登船觀覽，觀覽地點在高雄港第55號碼頭，欲登船觀覽的民眾，可於27日下午5時許前，向高雄分署丁股書記官先行登記。

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