快訊

和「妻管嚴」上司出差偷腥被逮 正宮開一條件讓她別無選擇

藍營助攻！國民黨2大戰將站台 民眾黨李有宜要翻轉新北最綠選區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑幫兄弟內湖當街噴辣椒水搶5百萬 5人強盜罪判刑7年6月至8年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾任嘻哈樂團主唱羅男（身亡），指使竹聯幫弘仁會李子軒組強盜集團，今年3月跟蹤尾隨被害人，趁提領5百萬元停車路邊時，共犯陳男等1車4人，在台北市內湖區當街噴辣椒水，開車門搶走5百萬元逃逸，警方獲報約3小時後逮人。士林地方法院今宣判，依結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，判處李等5人7年6月至8年不等徒刑。

判決指出，已身亡的羅男，今年3月得知被害人會在銀行提領鉅款，指示23歲李子軒組強盜集團，並向陳哲銘說明行搶對象特徵，陳哲銘和莊逸辰開車跟蹤，搜集被害人開車習慣和作息。3月22日，由羅男出9萬元、陳哲銘出資1萬5千元，共10萬5千元購買權利車當成作案車輛。

3月23日，羅男、李子軒在幕後指引，陳哲銘等1車4人，尾隨被害人文、謝、曾的車輛，當天下午1時許，被害人在國泰銀行南港分行提領５百萬元，2時許轉往第一銀行新湖分行提領195萬元，陳、莊、黎、黃等４人上前作案，陳哲銘下車朝駕駛噴辣椒噴霧，黎業鵬開車門拿走裝有5百萬元的好市多購物袋裝，莊逸辰負責開車、黃偉傑則是把風，4人得手後開車逃離現場。

當天下午5時許，警方在新北瑞芳區台2丙線19公里處攔查權利車，逮獲4人查扣500萬元；今年5月23日持搜索票拘提李男到案。曾是嘻哈樂團主唱的羅姓男子，音樂之路因毒品變調，搶案隔天3月24日於北市信義區某12樓頂樓墜樓身亡。

李子軒、黃偉傑否認犯罪，行搶計畫路線安排及分贓度與他無關，是羅男指使；陳哲銘、莊逸辰、黎業鵬皆認罪，包含行搶、討論分論等。

合議庭認定，李等5人正值青年，卻不思正途賺取所需，為滿足己慾強盜他人財物牟利，造成被害人恐慌，嚴重破壞社會秩序危害治安，行為應予非難，全案5人犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，李判刑8年、陳7年8月、莊7年6月、黃7年10月、黎7年8月。另，黎落網後冒名在筆錄上偽造邱男身分，犯偽造為書罪判刑得易科罰金之刑4月。扣案犯罪所得5百萬元沒收。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

搶案當日，警方在瑞芳攔查，逮捕陳等4人。圖／本報記者翻攝
搶案當日，警方在瑞芳攔查，逮捕陳等4人。圖／本報記者翻攝
李男落網。圖／本報記者翻攝
李男落網。圖／本報記者翻攝

強盜 樂團 北市

延伸閱讀

三重光興國小學區卡拉OK店黑幫聚集 治安汙染源被強制斷電

批內湖交通沒救了 柯文哲鼓勵「下班留下做社交娛樂」

內湖交通沒救？蔣萬安：沒柯文哲聰明但比他勤於溝通

柯文哲拋進內湖收費救交通 綠議員酸如深宮怨夫說風涼話

相關新聞

黑幫兄弟內湖當街噴辣椒水搶5百萬 5人強盜罪判刑7年6月至8年

曾任嘻哈樂團主唱羅男（身亡），指使竹聯幫弘仁會李子軒組強盜集團，今年3月跟蹤尾隨被害人，趁提領5百萬元停車路邊時，共犯陳...

台南88槍擊案審結...僅槍手孔祥志全認罪 定明年2月宣判

台南88槍擊案，檢方起訴認「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯下槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗是槍擊指使者，並資助洪、孔兩人在...

桃園通緝男拒檢狂逃6公里 打滑自撞被逮…再吞37張罰單

桃園市大園區一名39歲吳姓男子，19日晚間開車行經國際路一段與中山北路口，因變換車道未打方向燈被員警攔查，但吳男拒檢逃逸...

影／台東男持槍毒躲「洗車場」洩行蹤 警搜出改造手槍

台東36歲賴姓男子涉嫌非法持有槍毒，月前遭台東縣警局刑事警察大隊蒐證監控行蹤，昨天下午2時許在台東市區民航路查緝賴難到愛...

詐騙案層出不窮 南警「打詐台南隊2.0」阻詐六都第一

詐騙案件已成當前社會治安重要課題，台南市警察局21日發布年度施政績效成果報告，在打詐部分組成「打詐台南隊2.0」，年度攔...

影／五官不像還少顆痣...高雄男報假名神回一句 警斥別唬爛

洪姓男子前天深夜駕轎車在高雄市一處路口怠速，因形跡可疑，巡邏警網盤查，洪報假身分，警方核對照片中人的五官和洪無一相像，洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。