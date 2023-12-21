黑幫兄弟內湖當街噴辣椒水搶5百萬 5人強盜罪判刑7年6月至8年

曾任嘻哈樂團主唱羅男（身亡），指使竹聯幫弘仁會李子軒組強盜集團，今年3月跟蹤尾隨被害人，趁提領5百萬元停車路邊時，共犯陳男等1車4人，在台北市內湖區當街噴辣椒水，開車門搶走5百萬元逃逸，警方獲報約3小時後逮人。士林地方法院今宣判，依結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，判處李等5人7年6月至8年不等徒刑。

判決指出，已身亡的羅男，今年3月得知被害人會在銀行提領鉅款，指示23歲李子軒組強盜集團，並向陳哲銘說明行搶對象特徵，陳哲銘和莊逸辰開車跟蹤，搜集被害人開車習慣和作息。3月22日，由羅男出9萬元、陳哲銘出資1萬5千元，共10萬5千元購買權利車當成作案車輛。

3月23日，羅男、李子軒在幕後指引，陳哲銘等1車4人，尾隨被害人文、謝、曾的車輛，當天下午1時許，被害人在國泰銀行南港分行提領５百萬元，2時許轉往第一銀行新湖分行提領195萬元，陳、莊、黎、黃等４人上前作案，陳哲銘下車朝駕駛噴辣椒噴霧，黎業鵬開車門拿走裝有5百萬元的好市多購物袋裝，莊逸辰負責開車、黃偉傑則是把風，4人得手後開車逃離現場。

當天下午5時許，警方在新北瑞芳區台2丙線19公里處攔查權利車，逮獲4人查扣500萬元；今年5月23日持搜索票拘提李男到案。曾是嘻哈樂團主唱的羅姓男子，音樂之路因毒品變調，搶案隔天3月24日於北市信義區某12樓頂樓墜樓身亡。

李子軒、黃偉傑否認犯罪，行搶計畫路線安排及分贓度與他無關，是羅男指使；陳哲銘、莊逸辰、黎業鵬皆認罪，包含行搶、討論分論等。

合議庭認定，李等5人正值青年，卻不思正途賺取所需，為滿足己慾強盜他人財物牟利，造成被害人恐慌，嚴重破壞社會秩序危害治安，行為應予非難，全案5人犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，李判刑8年、陳7年8月、莊7年6月、黃7年10月、黎7年8月。另，黎落網後冒名在筆錄上偽造邱男身分，犯偽造為書罪判刑得易科罰金之刑4月。扣案犯罪所得5百萬元沒收。可上訴。

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