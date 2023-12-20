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影／市值近2千萬！高雄港空櫃藏22.5萬包私菸闖關 車輪「不尋常」遭識破

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄港務警察總隊今凌晨於高雄港攔截一輛貨櫃板車，因標明「空櫃」輪胎卻有重壓跡象，當時值班員警柯進國機警，因貨櫃無封緘，隨即要求劉姓駕駛開櫃，當場截獲22萬5000包走私香菸，市值近2000萬元，全案將依菸酒管理法移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，該只貨櫃已上板車，放置在高雄港72號碼頭附近多日，今凌晨5時許，劉姓男子駕駛拖車頭進入管制區，離開時託運該只貨櫃離開管制站。

當時在大仁中隊管制站執勤的警員柯進國，見劉男駕駛的貨櫃車明明顯示「空櫃」，但後輪胎卻明顯有吃重跡象，馬上示意劉男停車受檢。

由於貨櫃並未封緘，柯走近貨櫃艙門後，當場要求劉男打開櫃門查驗，結果一開，馬上發現「空櫃」堆滿走私來台的大陸「金橋GOLDEN BRIDGE」香菸，清點後總數多達450箱，合計約22萬5000包，如以每包100元計算，走私菸品市價超過2000萬元。

警方詢問時，劉男一問三不知，辯稱自己只是受託進高雄港拉空櫃，不清楚裡面物品，但警方不採信他說法，今依菸酒管理法移送高雄地檢署偵辦，至於貨主則正由高雄關與警方聯合追查中。

制服員警眼尖攔查大量走私香菸，高雄港務警察總隊長梁東山今下午前往慰問，還頒發獎給承辦警員及辦案人員，肯定同仁辛勞與付出。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

劉姓男子打開託運的貨櫃，被警方查獲走私22萬5000包大陸金橋牌香菸。記者張議晨／翻攝
劉姓男子打開託運的貨櫃，被警方查獲走私22萬5000包大陸金橋牌香菸。記者張議晨／翻攝

劉姓男子被警方查獲走私22萬5000包大陸金橋牌香菸。記者張議晨／翻攝
劉姓男子被警方查獲走私22萬5000包大陸金橋牌香菸。記者張議晨／翻攝
劉姓男子被警方查獲走私22萬5000包大陸金橋牌香菸。記者張議晨／翻攝
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劉姓男子打開託運的貨櫃，被警方查獲走私22萬5000包大陸金橋牌香菸。記者張議晨／翻攝
劉姓男子打開託運的貨櫃，被警方查獲走私22萬5000包大陸金橋牌香菸。記者張議晨／翻攝
高雄港務警察總隊長梁東山（中）今頒獎表揚破獲走私菸品有功人員。張議晨／翻攝
高雄港務警察總隊長梁東山（中）今頒獎表揚破獲走私菸品有功人員。張議晨／翻攝

高雄港 走私 私菸

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