影／疑因毒駕撞毀友車沒錢賠 男被擄囚泰山摩鐵原因曝光
楊姓男子今年10月因毒駕撞毀曾姓友人愛車，他拒絕賠償13萬5千元修車費，昨天遭曾男持蝴蝶刀刺傷大腿，旋即與曾男強押楊男上車，將他囚禁在泰山區中港西路一家摩鐵內，楊男趁機報警，警方到場當場逮捕陳、曾兩嫌帶回偵辦，警詢後依法究辦。
據了解，楊姓男子（35歲）與陳姓男子（40歲）是朋友關係，今年10月22日凌晨1時許，楊男疑似吸毒後駕駛向陳男所借汽車外出，途中行經新北市永和區林森路與永亨路口，失控自撞中央分隔島，造成楊男肢體多處擦挫傷，汽車車頭凹陷毀損，警方在車內搜出毒品安非他命，依法究辦。事後陳男向楊男索討13萬5千元修車費，楊男卻無力賠償擺爛以對。
昨天下午陳男夥同曾男（27歲）約出楊男出來談判，雙方一到新北市新莊區新莊路565巷一間宮廟外，楊男一口開便以「我沒錢還」搪塞，這讓陳男當場氣炸，拿起球棒直往楊男身上揮打，旋即對楊男全身上下搜身，強搶楊男一只隨身包，最後僅在包內搜出一把蝴蝶刀。
陳、曾兩男喝令楊男上車，楊男不從，曾男腦怒持蝴蝶刀朝陽男右大腿近關節處猛刺一刀、右小腿連劃3刀，導致楊男鮮血直流，痛苦難耐被迫上車，隨後被載往泰山區中港西路一間摩鐵丟包，囚禁在221號房內，要求楊男若想脫身，就找人拿毒品過來換人。
楊男自知負傷沒法逃遠，於昨天下午2時許趁兩嫌外出買飲料之際，趕緊打電話報警，並用LINE連繫其友人到場救援。沒多久，林口警方到場，正巧陳、曾2嫌返回摩鐵，當場被警方壓制上銬，連同凶刀一併帶回偵辦。偵詢時，陳男辯稱是在搶刀時，不慎誤傷楊男，警詢後依妨害自由、傷害等罪嫌移送法辦。
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