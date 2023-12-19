聽新聞
test
0:00 / 0:00
Dcard拒供用戶資料二度被搜索 律師預言下場：哪來的勇氣學臉書
國內知名社群網站Dcard公司疑有會員匿名發文涉及詐騙、兒少、妨害名譽等上百案件，於今年11月及昨（18日）遭檢警兩度搜索。對此，執業律師、前檢察官陳宗元直言，不知道Dcard到底哪來的勇氣，可以像臉書那樣拒絕檢警調資料的要求，預言「看來真的是要排隊搜索了」。
陳宗元18日在臉書發文指出，實在無法理解Dcard為何有勇氣拒絕檢警調資料的要求。他認為，檢警發函要調資料，其實是好聲好氣的希望Dcard可以自己提供，沒想到卻這麼「不識相」。
陳宗元表示，在台灣什麼案由都可以拿到搜索票，而Dcard似乎想效法臉書的作法，「說不提供就不提供」。陳宗元說明，台灣司法是對臉書公司沒辦法，畢竟不太可能去美國總部對臉書進行搜索，所以只好作罷。
接著陳宗元話鋒一轉，痛批Dcard身為一家台灣公司，在台灣境內居然敢不配合警方偵辦刑案，「只能說真的是白目了」。他也相當好奇Dcard的法務到底職責何在，並預言「看來真的是要排隊搜索了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言