Dcard拒供用戶資料二度被搜索 律師預言下場：哪來的勇氣學臉書

國內知名社群網站Dcard公司因拒絕提供用戶帳號資料，警方兩度持搜索票赴公司調取資料，但未執行現場搜索。記者余承翰／攝影

國內知名社群網站Dcard公司疑有會員匿名發文涉及詐騙、兒少、妨害名譽等上百案件，於今年11月及昨（18日）遭檢警兩度搜索。對此，執業律師、前檢察官陳宗元直言，不知道Dcard到底哪來的勇氣，可以像臉書那樣拒絕檢警調資料的要求，預言「看來真的是要排隊搜索了」。

陳宗元18日在臉書發文指出，實在無法理解Dcard為何有勇氣拒絕檢警調資料的要求。他認為，檢警發函要調資料，其實是好聲好氣的希望Dcard可以自己提供，沒想到卻這麼「不識相」。

陳宗元表示，在台灣什麼案由都可以拿到搜索票，而Dcard似乎想效法臉書的作法，「說不提供就不提供」。陳宗元說明，台灣司法是對臉書公司沒辦法，畢竟不太可能去美國總部對臉書進行搜索，所以只好作罷。

接著陳宗元話鋒一轉，痛批Dcard身為一家台灣公司，在台灣境內居然敢不配合警方偵辦刑案，「只能說真的是白目了」。他也相當好奇Dcard的法務到底職責何在，並預言「看來真的是要排隊搜索了」。