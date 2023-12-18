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假投資詐團騙1500萬 廣告、網站系統商及工程師落網

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫明仁會赤組組長洪姓男子涉嫌設假投資詐騙機房，刑事局查獲後追出廖姓、洪姓、吳姓男子等人分別涉投放廣告及架設網站，陸續拘提5人依詐欺罪、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押禁見洪、吳獲准，命其他人3萬至50萬元交保。

警方調查，28歲洪姓男子在新北市土城區設假投資機房，招收股票及虛擬貨幣投資，由33歲廖姓男子以企業門號註冊臉書帳號，投放假投資廣告，21歲洪姓男子介紹27歲吳姓男子接案，用美國網域架設假投資網站。

詐騙集團向39人騙走1500萬元。刑事局國際科偵一隊去年8月搜索機房，查獲洪等人，查扣手機分析Telegram對話紀錄追出廖、洪，今年2月在新北市拘提兩人，檢方命廖、洪各50萬、10萬元交保。

警方再追出吳，請求美國國土安全調查署協助調查網域租用資料，進一步掌握洪涉案事證，並查出吳的26歲洪姓女友負責收錢、23歲徐姓女子協助刷信用卡租網域，本月13日在新北拘提4人，檢方聲押禁見洪、吳獲准，命洪姓、徐姓女子各8萬、3萬元交保。

警方分析金流、手機資料，查出廖等人2021年11月起犯案，以現金、泰達幣、門羅幣或金融帳戶向機房收錢，廖投放1個廣告每天賺5000元，洪、吳架1個網站每月各賺17萬、3萬元，均協助4、5個機房行騙；一旦警方移除廣告或停止解析網站，犯嫌便更換帳號上架廣告，並變更網址。

據美方提供資料，洪、吳註冊多達3百多個網域，警方查扣吳的電腦，從後台發現5個假投資網站，清查有2百多人註冊，其中至少16人被騙80萬元。廖等人坦承投放廣告或架網站，但稱不知是詐欺。

竹聯幫明仁會赤組組長洪姓男子涉嫌設假投資詐騙機房，刑事局查獲後追出廖姓、洪姓、吳姓男子等人分別涉投放廣告及架設網站，陸續拘提5人。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會赤組組長洪姓男子涉嫌設假投資詐騙機房，刑事局查獲後追出廖姓、洪姓、吳姓男子等人分別涉投放廣告及架設網站，陸續拘提5人。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會赤組組長洪姓男子涉嫌設假投資詐騙機房，刑事局查獲後追出廖姓、洪姓、吳姓男子等人分別涉投放廣告及架設網站，陸續拘提5人。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會赤組組長洪姓男子涉嫌設假投資詐騙機房，刑事局查獲後追出廖姓、洪姓、吳姓男子等人分別涉投放廣告及架設網站，陸續拘提5人。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會赤組組長洪姓男子涉嫌設假投資詐騙機房，刑事局查獲後追出廖姓、洪姓、吳姓男子等人分別涉投放廣告及架設網站，陸續拘提5人。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會赤組組長洪姓男子涉嫌設假投資詐騙機房，刑事局查獲後追出廖姓、洪姓、吳姓男子等人分別涉投放廣告及架設網站，陸續拘提5人。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會赤組組長洪姓男子涉嫌設假投資詐騙機房，刑事局查獲後追出廖姓、洪姓、吳姓男子等人分別涉投放廣告及架設網站，陸續拘提5人。記者李奕昕／攝影
竹聯幫明仁會赤組組長洪姓男子涉嫌設假投資詐騙機房，刑事局查獲後追出廖姓、洪姓、吳姓男子等人分別涉投放廣告及架設網站，陸續拘提5人。記者李奕昕／攝影

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