警署賭黑槍詐四合一專案 10天逮2360人、扣近億元不法所得
總統及大選僅剩29天，警政署今天邀集全國各警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部共769人，召開專案視訊會議，會議強調維護候選人安全及選舉治安維護為當前最首要工作，同時對賄選、地下賭盤與境外資金等影響選舉公平性的不法行為將偵辦到底，確保大選「平安」、「平順」、「平穩」。
警政署在12月6日至15日實施「四合一專案掃蕩」，統計至12月14日止，「全國同步查緝賭博專案」查獲475件1313人、查扣賭資3282萬元；「全國同步掃黑行動」執行治平專案55件、查獲犯嫌361人、查扣不法利得425萬元；「檢肅非法槍械專案」共查獲41件46人、非法槍械58枝、改造槍械場所3處；「全國同步打擊詐欺行動專案」，查獲134件640人、查扣5568萬元。警政署強調，打擊不法無時限、無上限也無底限，一定會全力防堵黑幫、境外勢力、資金介入本次選舉，以維護選舉公平。
為維護候選人安全，警政署已請各警察機關主官對各項選舉治安維護勤務要親自規劃、現場指揮；對總統副總統候選人住居所及投宿處所、造勢與掃街拜票等活動，配合國家安全局規劃編組，全力執行安維勤務，同時維護各立法委員候選人、競選處所及各項選舉活動安全；另就選票印製、運送及保存工作，將與選務機關密切配合、強化維安作為，協助維護選務工作平安完成。
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