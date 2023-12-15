警署賭黑槍詐四合一專案 10天逮2360人、扣近億元不法所得

總統及大選僅剩29天，警政署今天邀集全國各警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部共769人，召開專案視訊會議，會議強調維護候選人安全及選舉治安維護為當前最首要工作，同時對賄選、地下賭盤與境外資金等影響選舉公平性的不法行為將偵辦到底，確保大選「平安」、「平順」、「平穩」。

警政署在12月6日至15日實施「四合一專案掃蕩」，統計至12月14日止，「全國同步查緝賭博專案」查獲475件1313人、查扣賭資3282萬元；「全國同步掃黑行動」執行治平專案55件、查獲犯嫌361人、查扣不法利得425萬元；「檢肅非法槍械專案」共查獲41件46人、非法槍械58枝、改造槍械場所3處；「全國同步打擊詐欺行動專案」，查獲134件640人、查扣5568萬元。警政署強調，打擊不法無時限、無上限也無底限，一定會全力防堵黑幫、境外勢力、資金介入本次選舉，以維護選舉公平。