影／燈具藏960顆毒品一粒眠寄美國 航警循線帶回4犯嫌

我國籍鄭姓女子（34歲）利用集貨代運公司，從台灣郵寄960顆第四級毒品「硝西泮/一粒眠」前往美國紐約，卻在包裹出口前遭海關及航警查獲，並循線逮捕陸姓、莊姓、陳姓及李姓等4名共犯，4人雖辯稱不知包裹內容物為何，但仍於訊後依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦。至於鄭姓女子則因早在6月就前往美國，遭桃檢發布通緝持續追捕。

航警局表示，今年8月2日，財政部關務署台北關與航空警察局安檢大隊在快遞包裹出口專區執行X光儀檢時，查獲以一件以燈具夾藏第四級毒品「硝西泮/一粒眠」（共計960顆)寄往美國紐約之包裹。專案小組清查資料後，依寄件資訊帶回一名陳姓關係人釐清案情。但陳男卻向警方表示，他是在集貨代運公司上班，公司收取手續費替顧客代寄包裹，並不清楚內容物為何，並提資料證明供委託人為一名鄭姓女子。

航警指出，鄭姓女子早在今年6月就前往美國，卻在8月間從台灣寄送包裹前往美國紐約，並在當地收件。專案小組持續追查包裹流向，循線在台北市萬華區、中山區逮捕幕後共犯陸姓、莊姓、陳姓及李姓等4名犯嫌到案；雖然4人全盤否認，但案訊後仍以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦，並對鄭女發布通緝。

航警呼籲，製造、運輸、販賣第四級毒品者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。本局將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，並呼籲民眾切勿幫助他人寄運、收取來路不明之國際包裹，遠離毒品，以免終生受害，本局亦持續溯源追查毒品來源。 鄭姓女子在燈具中夾藏960顆第四級毒品「硝西泮/一粒眠」寄往美國紐約，遭海關及航警查獲。圖／航警局提供 莊姓犯嫌（中）落網後，遭警方查出被台北及基隆地檢署通緝欲執行14年徒刑的重大毒品通緝犯。圖／航警局提供 我國籍鄭姓女子利用燈具夾藏第四級毒品「硝西泮/一粒眠」寄往美國紐約，遭海關及航警查獲。圖／航警局提供 航警查獲的960顆第四級毒品「硝西泮/一粒眠」。圖／航警局提供

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